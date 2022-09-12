В Магнитогорске пропала 14-летняя девушка с серьгой в носу. Фото

13 сентября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

О местонахождении подростка ничего не известно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девушка-подросток с серьгой в носу. О пропаже несовершеннолетней и ее особых приметах сообщили 13 сентября в городском поисково-спасательном отряд «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропала Николь Федорова, 2008 года рождения. Она ушла с адреса улица Ворошилова и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте». В поисково-спасательном отряде отметили, что на вид девушке 15 лет. Пропавшая была одета в короткую спортивную белую куртку с капюшоном синего цвета. При себе она имела большую сумку бежевого цвета. Пропавшая девушка имела при себе большую сумку бежевого цвета Фото: группа «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девушка-подросток с серьгой в носу. О пропаже несовершеннолетней и ее особых приметах сообщили 13 сентября в городском поисково-спасательном отряд «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропала Николь Федорова, 2008 года рождения. Она ушла с адреса улица Ворошилова и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте». В поисково-спасательном отряде отметили, что на вид девушке 15 лет. Пропавшая была одета в короткую спортивную белую куртку с капюшоном синего цвета. При себе она имела большую сумку бежевого цвета.