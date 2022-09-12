12 сентября 2022

В Магнитогорске пропала 14-летняя девушка с серьгой в носу. Фото

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О местонахождении подростка ничего не известно Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девушка-подросток с серьгой в носу. О пропаже несовершеннолетней и ее особых приметах сообщили 13 сентября в городском поисково-спасательном отряд «Альфа-Спас».

«В Магнитогорске пропала Николь Федорова, 2008 года рождения. Она ушла с адреса улица Ворошилова и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте».

В поисково-спасательном отряде отметили, что на вид девушке 15 лет. Пропавшая была одета в короткую спортивную белую куртку с капюшоном синего цвета. При себе она имела большую сумку бежевого цвета.

Пропавшая девушка имела при себе большую сумку бежевого цвета
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В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 14-летняя девушка-подросток с серьгой в носу. О пропаже несовершеннолетней и ее особых приметах сообщили 13 сентября в городском поисково-спасательном отряд «Альфа-Спас». «В Магнитогорске пропала Николь Федорова, 2008 года рождения. Она ушла с адреса улица Ворошилова и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» во «ВКонтакте». В поисково-спасательном отряде отметили, что на вид девушке 15 лет. Пропавшая была одета в короткую спортивную белую куртку с капюшоном синего цвета. При себе она имела большую сумку бежевого цвета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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