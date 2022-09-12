В Ельцин Центре расскажут о подарке Ельцину от Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II впервые приехала в Россию в 1994 году, когда страной управлял Борис ЕльцинФото: telegram-канал Ельцин Центра
Ельцин Центр проведет экскурсию в память об ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II и покажет подарок, который она вручила первому президенту РФ Борису Ельцину. Мероприятие анонсировано на сайте центра.
«Первая витрина, которая встречает гостей музея Бориса Ельцина, — это витрина подарков президенту в фойе музея. Среди многих предметов здесь представлен небольшой ларец из полированного дерева. Часто своим скромным видом он не привлекает внимания гостей, и посетители задерживаются у него лишь на пару секунд. Между тем это королевский подарок», — говорится в анонсе экскурсии.
Посетителям расскажут не только о подарке королевы Ельцину, но и о ее роли в британо-российских отношениях и о первом официальном визите Елизаветы II в Россию. Мероприятие пройдет 18 сентября в 16:00 в музее Бориса Ельцина.
Ранее Ельцин Центр анонсировал экскурсию-расследование. Мероприятие будет посвящено расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых.
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Ельцин Центр проведет экскурсию в память об ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II и покажет подарок, который она вручила первому президенту РФ Борису Ельцину. Мероприятие анонсировано на сайте центра. «Первая витрина, которая встречает гостей музея Бориса Ельцина, — это витрина подарков президенту в фойе музея. Среди многих предметов здесь представлен небольшой ларец из полированного дерева. Часто своим скромным видом он не привлекает внимания гостей, и посетители задерживаются у него лишь на пару секунд. Между тем это королевский подарок», — говорится в анонсе экскурсии. Посетителям расскажут не только о подарке королевы Ельцину, но и о ее роли в британо-российских отношениях и о первом официальном визите Елизаветы II в Россию. Мероприятие пройдет 18 сентября в 16:00 в музее Бориса Ельцина. Ранее Ельцин Центр анонсировал экскурсию-расследование. Мероприятие будет посвящено расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых.