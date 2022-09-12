В Ельцин Центре расскажут о подарке Ельцину от Елизаветы II

13 сентября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Королева Великобритании Елизавета II впервые приехала в Россию в 1994 году, когда страной управлял Борис Ельцин Фото: telegram-канал Ельцин Центра Ельцин Центр проведет экскурсию в память об ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II и покажет подарок, который она вручила первому президенту РФ Борису Ельцину. Мероприятие анонсировано на сайте центра. «Первая витрина, которая встречает гостей музея Бориса Ельцина, — это витрина подарков президенту в фойе музея. Среди многих предметов здесь представлен небольшой ларец из полированного дерева. Часто своим скромным видом он не привлекает внимания гостей, и посетители задерживаются у него лишь на пару секунд. Между тем это королевский подарок», — говорится в анонсе экскурсии. Посетителям расскажут не только о подарке королевы Ельцину, но и о ее роли в британо-российских отношениях и о первом официальном визите Елизаветы II в Россию. Мероприятие пройдет 18 сентября в 16:00 в музее Бориса Ельцина. Ранее Ельцин Центр анонсировал экскурсию-расследование. Мероприятие будет посвящено расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых.

Ельцин Центр проведет экскурсию в память об ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II и покажет подарок, который она вручила первому президенту РФ Борису Ельцину. Мероприятие анонсировано на сайте центра. «Первая витрина, которая встречает гостей музея Бориса Ельцина, — это витрина подарков президенту в фойе музея. Среди многих предметов здесь представлен небольшой ларец из полированного дерева. Часто своим скромным видом он не привлекает внимания гостей, и посетители задерживаются у него лишь на пару секунд. Между тем это королевский подарок», — говорится в анонсе экскурсии. Посетителям расскажут не только о подарке королевы Ельцину, но и о ее роли в британо-российских отношениях и о первом официальном визите Елизаветы II в Россию. Мероприятие пройдет 18 сентября в 16:00 в музее Бориса Ельцина. Ранее Ельцин Центр анонсировал экскурсию-расследование. Мероприятие будет посвящено расстрелу царской семьи Романовых и участию первого президента России Бориса Ельцина в захоронении их останков и сносе дома Ипатьевых.