Инсайд: свердловского генерала надолго лишили ключевого заместителя

Инсайд: глава свердловского СУ СК Михаил Богинский на полгода остался без заместителя

13 сентября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Григорий Казеко переведен из Екатеринбурга в Курган Фото: Илья Московец © URA.RU Перевод замруководителя свердловского управления Следственного комитета Григория Казеко на должность первого заместителя руководителя СУ СК по Курганской области создал кадровую проблему, из-за которой свердловский руководитель СК Михаил Богинский может остаться без заместителя на многие месяцы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Пока на место Казеко никто не назначен, и в ближайшее время должность, скорее всего, останется вакантной. Органы загружены, а полковника такого уровня найти непросто. Казеко работал идеально, и почти любой на его месте будет смотреться неубедительно», — рассказал собеседник агентства. Он посчитал, что на поиски замены может уйти больше полугода. Однако другой источник URA.RU выразил уверенность, что кандидатура на должность нового заместителя уже найдена. Богинскому остается только дождаться приказа о назначении, добавил инсайдер. URA.RU направило запрос в Следственный комитет России. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о переводе Казеко в Курган появилась 13 сентября на официальном сайте регионального управления СК. Его служба в органах началась в 1998 году с должности помощника прокурора Кировграда. Спустя девять лет он уже занимал руководящий пост в СК. В 2015 году он был переведен в СУ СК по Свердловской области — стал заместителем Богинского. Силовика неоднократно награждали медалью «За безупречную службу».

Перевод замруководителя свердловского управления Следственного комитета Григория Казеко на должность первого заместителя руководителя СУ СК по Курганской области создал кадровую проблему, из-за которой свердловский руководитель СК Михаил Богинский может остаться без заместителя на многие месяцы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Пока на место Казеко никто не назначен, и в ближайшее время должность, скорее всего, останется вакантной. Органы загружены, а полковника такого уровня найти непросто. Казеко работал идеально, и почти любой на его месте будет смотреться неубедительно», — рассказал собеседник агентства. Он посчитал, что на поиски замены может уйти больше полугода. Однако другой источник URA.RU выразил уверенность, что кандидатура на должность нового заместителя уже найдена. Богинскому остается только дождаться приказа о назначении, добавил инсайдер. URA.RU направило запрос в Следственный комитет России. Ответ на момент публикации не поступил. Информация о переводе Казеко в Курган появилась 13 сентября на официальном сайте регионального управления СК. Его служба в органах началась в 1998 году с должности помощника прокурора Кировграда. Спустя девять лет он уже занимал руководящий пост в СК. В 2015 году он был переведен в СУ СК по Свердловской области — стал заместителем Богинского. Силовика неоднократно награждали медалью «За безупречную службу».