Коммунистов отправили митинговать за километры от мэрии Перми

В Перми митинг КРПФ против повышения цен на проезд пройдет в Мотовилихе

КПРФ проведут акцию протеста на пешеходной улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские власти окончательно согласовали площадку для проведения КПРФ митинга против повышения стоимости проезда в городском транспорте. Как рассказал URA.RU депутат гордумы Сергей Медведев, акция 25 сентября пройдет в сквере на улице Крупская от Макаренко до П. Лумумбы, что в четырех километрах от здания мэрии. Изначально в КПРФ объявляли о митинге рядом с администрацией у памятника Ленину, потом чиновники сообщили, что согласовали акцию в Сквере камней.

«Изначально нам согласовали площадку у памятника Ленину. Видать это слишком близко к администрации, не совсем удобная показалась им [чиновникам] площадка… Поэтому они решили расстояние увеличить и предложили либо Сад камней, либо площадку на Крупской», — пояснил Медведев.

В итоге организаторы выбрали второй вариант, так как в Саду камней пройдет другой митинг против транспортной реформы. Его, как писало URA.RU, активисты проведут 18 сентября. По словам Медведева, таким образом жители разных районов города смогут выразить свой протест в удобных локациях.

Ранее сообщалось, что чиновники предложили новый экономически обоснованный тариф на проезд в 39 рублей. Глава Перми Алексей Демкин говорил, что готов обсуждать повышение цен на проезд.