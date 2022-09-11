Коммунисты организуют протесты в центре Перми

КПРФ проведет около мэрии Перми митинг против повышения цен на проезд

12 сентября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

КПРФ выйдет на митинг против повышения цен на проезд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители КПРФ в Перми проведут свой митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Он состоится после акции, которую ранее анонсировали другие активисты, выступающие против транспортной реформы в городе. «Уважаемые жители города! Проведение митинга против повышения цен на проезд согласовали! Время: 25 сентября 16:00. Место: возле памятника В.И. Ленину напротив Пермского театра оперы и балета», — сообщается на странице митинга в соцсети «ВКонтакте». Мэрия Перми находится через дорогу от места проведения протеста. Депутат Пермской гордумы от КПРФ Сергей Медведев поясняет, что «горе-менеджеры из гортранса провалили транспортную реформу». По его мнению, именно из-за этого, чтобы покрыть убытки отрасли, чиновники предложили новый экономически обоснованный тариф на проезд в 39 рублей. Депутат призывает сторонников высказаться против роста цен не только на акции КПРФ, но и на митинге, который организуют другие активисты 18 сентября. Ранее глава Перми Алексей Демкин заявлял, что не хочет сдерживать конструктивные протестные движения, поэтому после снятия коронавирусных ограничений власти стали согласовывать митинги. При этом начальник департамента транспорта Анатолий Путин отмечает, что не смог выстроить конструктивный диалог с противниками транспортной реформы.

Представители КПРФ в Перми проведут свой митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Он состоится после акции, которую ранее анонсировали другие активисты, выступающие против транспортной реформы в городе. «Уважаемые жители города! Проведение митинга против повышения цен на проезд согласовали! Время: 25 сентября 16:00. Место: возле памятника В.И. Ленину напротив Пермского театра оперы и балета», — сообщается на странице митинга в соцсети «ВКонтакте». Мэрия Перми находится через дорогу от места проведения протеста. Депутат Пермской гордумы от КПРФ Сергей Медведев поясняет, что «горе-менеджеры из гортранса провалили транспортную реформу». По его мнению, именно из-за этого, чтобы покрыть убытки отрасли, чиновники предложили новый экономически обоснованный тариф на проезд в 39 рублей. Депутат призывает сторонников высказаться против роста цен не только на акции КПРФ, но и на митинге, который организуют другие активисты 18 сентября. Ранее глава Перми Алексей Демкин заявлял, что не хочет сдерживать конструктивные протестные движения, поэтому после снятия коронавирусных ограничений власти стали согласовывать митинги. При этом начальник департамента транспорта Анатолий Путин отмечает, что не смог выстроить конструктивный диалог с противниками транспортной реформы.