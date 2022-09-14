Челябинцы одобрили строительство нового микрорайона

15 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Инициатор проекта — застройщик ООО «Флагман» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Калининском районе Челябинска по улице Братьев Кашириных напротив гипермаркета «Лента» на месте частных домов построят новый микрорайон. Проект застройщика ООО «Флагман» обсудили 15 сентября на публичных слушаниях в доме архитектора. «Площадь застройки составляет 19,78 гектара. Рассматриваемая территория расположена в Калининском районе Челябинска. На проектируемой территории планируются к размещению объекты капитального строительства согласно разрешенным видам использования земельных участков: многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания жилой застройки и подземными автостоянками, школами, объектами коммунального и бытового обслуживания, местами для хранения автотранспорта, торговли», — сообщается в пояснительной записке. Новый микрорайон с домами от четырех до 18 этажей начнут возводить в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной. На месте частных одноэтажных и двухэтажных домов построят высотные здания, школу на 110 мест, два детских сада на 290 мест, многоуровневую автостоянку на 300 мест. При этом, согласно документации, реализация проекта возможна только при условии выкупа земельных участков с домами у собственников. Также в Челябинске на месте Каширинского рынка построят новый жилой квартал. Работы начнутся уже осенью этого года.

В Калининском районе Челябинска по улице Братьев Кашириных напротив гипермаркета «Лента» на месте частных домов построят новый микрорайон. Проект застройщика ООО «Флагман» обсудили 15 сентября на публичных слушаниях в доме архитектора. «Площадь застройки составляет 19,78 гектара. Рассматриваемая территория расположена в Калининском районе Челябинска. На проектируемой территории планируются к размещению объекты капитального строительства согласно разрешенным видам использования земельных участков: многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания жилой застройки и подземными автостоянками, школами, объектами коммунального и бытового обслуживания, местами для хранения автотранспорта, торговли», — сообщается в пояснительной записке. Новый микрорайон с домами от четырех до 18 этажей начнут возводить в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской, Парашютной, Дальневосточной, Краснознаменной. На месте частных одноэтажных и двухэтажных домов построят высотные здания, школу на 110 мест, два детских сада на 290 мест, многоуровневую автостоянку на 300 мест. При этом, согласно документации, реализация проекта возможна только при условии выкупа земельных участков с домами у собственников. Также в Челябинске на месте Каширинского рынка построят новый жилой квартал. Работы начнутся уже осенью этого года.