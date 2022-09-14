14 сентября 2022

У властей пермского города закончились подарки для новорожденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
Поставки наборов для малышей ожидаются только в октябре Фото:

В Очере (Пермский край) в отделах ЗАГС закончились подарки, которые традиционно выдаются новорожденным. Как сообщают в мэрии, еще до 15 августа весь запас наборов иссяк.

«Последняя партия подарков в количестве 100 штук была поставлена в отдел ЗАГС в начале июля. Все подарки были выданы до 15 августа включительно. Следующая поставка „Подарков для новорожденных“ ожидается только в октябре», — сообщается в группе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, минсоцразвития Пермского края возобновило выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСах в конце июня. До этого также сообщалось о перебоях из-за недобросовестного поставщика. В подарочный набор входит одежда, одеяло, пеленки, полотенца.

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В Очере (Пермский край) в отделах ЗАГС закончились подарки, которые традиционно выдаются новорожденным. Как сообщают в мэрии, еще до 15 августа весь запас наборов иссяк. «Последняя партия подарков в количестве 100 штук была поставлена в отдел ЗАГС в начале июля. Все подарки были выданы до 15 августа включительно. Следующая поставка „Подарков для новорожденных“ ожидается только в октябре», — сообщается в группе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, минсоцразвития Пермского края возобновило выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСах в конце июня. До этого также сообщалось о перебоях из-за недобросовестного поставщика. В подарочный набор входит одежда, одеяло, пеленки, полотенца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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