У властей пермского города закончились подарки для новорожденных

15 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Поставки наборов для малышей ожидаются только в октябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Очере (Пермский край) в отделах ЗАГС закончились подарки, которые традиционно выдаются новорожденным. Как сообщают в мэрии, еще до 15 августа весь запас наборов иссяк. «Последняя партия подарков в количестве 100 штук была поставлена в отдел ЗАГС в начале июля. Все подарки были выданы до 15 августа включительно. Следующая поставка „Подарков для новорожденных“ ожидается только в октябре», — сообщается в группе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, минсоцразвития Пермского края возобновило выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСах в конце июня. До этого также сообщалось о перебоях из-за недобросовестного поставщика. В подарочный набор входит одежда, одеяло, пеленки, полотенца.

В Очере (Пермский край) в отделах ЗАГС закончились подарки, которые традиционно выдаются новорожденным. Как сообщают в мэрии, еще до 15 августа весь запас наборов иссяк. «Последняя партия подарков в количестве 100 штук была поставлена в отдел ЗАГС в начале июля. Все подарки были выданы до 15 августа включительно. Следующая поставка „Подарков для новорожденных“ ожидается только в октябре», — сообщается в группе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, минсоцразвития Пермского края возобновило выдачу подарков для новорожденных в ЗАГСах в конце июня. До этого также сообщалось о перебоях из-за недобросовестного поставщика. В подарочный набор входит одежда, одеяло, пеленки, полотенца.