Свердловские силовики подготовились подавлять массовые беспорядки

В Первоуральске прошли учения свердловского спецназа по подавлению массовых беспорядков

Сотрудники ГУФСИН отрепетировали предполагаемый бунт в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники регионального ГУФСИН, полиции, МЧС и Росгвардии провели учения по подавлению массовых беспорядков в колониях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В ходе учений личный состав учреждений был поднят по тревоге, оперативный штаб в режиме реального времени <…> принимал решения на проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». По легенде, заключенные подняли бунт из-за некачественного питания, и силовикам пришлось подавлять протесты и освобождать заложников.

В учениях участвовали не только сотрудники ГУФСИН, но и бойцы Росгвардии, МЧС и полиции. На учения приехали 250 человек из колоний Кировграда, Невьянска, Камышлова, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов.

Руководство ГУФСИН провело ревизию работы силовиков и оценило, насколько они готовы к подавлению беспорядков. Также в Первоуральске проходили учения спецназа, в ходе которых отрабатывались навыки стрельбы и оценивалась физическая подготовка бойцов.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Фото: ГУФСИН по Свердловской области