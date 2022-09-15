15 сентября 2022

Участников разбойного нападения в многоэтажке Екатеринбурга задержала полиция

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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полицейский, осужденный, полиция, камера заключения
На поимку злоумышленников у полиции ушло две недели Фото:

Сотрудники уголовного розыска задержали екатеринбуржцев, устроивших разбойное нападение в подъезде многоэтажки. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, на поимку злоумышленников у силовиков ушло две недели.

Инцидент произошел утром 1 сентября в микрорайоне Светлый. Двое неизвестных избили парня, применив перцовый баллончик. Из кармана пострадавшего они вытащили смартфон за 40 тысяч рублей, который впоследствии сбыли перекупщику у ЖД-вокзала.

При расследовании выяснилось, что за пару часов до этого молодые люди поссорились на выходе из ночного клуба. «Одним из нападавших оказался нигде не работающий и ранее несудимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1997 года рождения, второй — 19-летний местный житель. Оба задержанных дали признательные показания и пояснили, что после конфликта у ночного клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить „разборку“», — рассказали в полиции.

Нападавшим вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимально наказание по этой статье — до десяти лет колонии. «В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», — добавили в УМВД.

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Сотрудники уголовного розыска задержали екатеринбуржцев, устроивших разбойное нападение в подъезде многоэтажки. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, на поимку злоумышленников у силовиков ушло две недели. Инцидент произошел утром 1 сентября в микрорайоне Светлый. Двое неизвестных избили парня, применив перцовый баллончик. Из кармана пострадавшего они вытащили смартфон за 40 тысяч рублей, который впоследствии сбыли перекупщику у ЖД-вокзала. При расследовании выяснилось, что за пару часов до этого молодые люди поссорились на выходе из ночного клуба. «Одним из нападавших оказался нигде не работающий и ранее несудимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1997 года рождения, второй — 19-летний местный житель. Оба задержанных дали признательные показания и пояснили, что после конфликта у ночного клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить „разборку“», — рассказали в полиции. Нападавшим вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимально наказание по этой статье — до десяти лет колонии. «В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», — добавили в УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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