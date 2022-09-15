Участников разбойного нападения в многоэтажке Екатеринбурга задержала полиция

16 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

На поимку злоумышленников у полиции ушло две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники уголовного розыска задержали екатеринбуржцев, устроивших разбойное нападение в подъезде многоэтажки. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, на поимку злоумышленников у силовиков ушло две недели. Инцидент произошел утром 1 сентября в микрорайоне Светлый. Двое неизвестных избили парня, применив перцовый баллончик. Из кармана пострадавшего они вытащили смартфон за 40 тысяч рублей, который впоследствии сбыли перекупщику у ЖД-вокзала. При расследовании выяснилось, что за пару часов до этого молодые люди поссорились на выходе из ночного клуба. «Одним из нападавших оказался нигде не работающий и ранее несудимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1997 года рождения, второй — 19-летний местный житель. Оба задержанных дали признательные показания и пояснили, что после конфликта у ночного клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить „разборку“», — рассказали в полиции. Нападавшим вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимально наказание по этой статье — до десяти лет колонии. «В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», — добавили в УМВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали екатеринбуржцев, устроивших разбойное нападение в подъезде многоэтажки. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, на поимку злоумышленников у силовиков ушло две недели. Инцидент произошел утром 1 сентября в микрорайоне Светлый. Двое неизвестных избили парня, применив перцовый баллончик. Из кармана пострадавшего они вытащили смартфон за 40 тысяч рублей, который впоследствии сбыли перекупщику у ЖД-вокзала. При расследовании выяснилось, что за пару часов до этого молодые люди поссорились на выходе из ночного клуба. «Одним из нападавших оказался нигде не работающий и ранее несудимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1997 года рождения, второй — 19-летний местный житель. Оба задержанных дали признательные показания и пояснили, что после конфликта у ночного клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить „разборку“», — рассказали в полиции. Нападавшим вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Максимально наказание по этой статье — до десяти лет колонии. «В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества, а также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», — добавили в УМВД.