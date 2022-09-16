Четыре человека заразились кишечной инфекцией после ужина в ресторане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две девочки попали в больницу после празднования дня рождения в ресторане «Si!» на проспекте Ленина в Екатеринбурге. У всех нашли острую кишечную инфекцию, которую дети перенесли тяжело — обе лежали под капельницами, а затем у девочек начались осложнения. Об этом URA.RU рассказала мама одной из пострадавших девочек. В ресторане отрицают причастность к инциденту.

«3 сентября мы отмечали день рождения моей 10-летней дочери в ресторане „Si!“. Через сутки после праздника у нее появились симптомы отравления. Сначала лечились дома, затем вызвали скорую помощь, ребенка забрали в больницу. Дочь привезли в девятую больницу в полуобморочном состоянии, с панической атакой. Вскоре меня положили с ней, потому что она была совсем плохая. Лежала под капельницей несколько дней. Оказалось, что в соседней палате лежит другая девочка, которая также была на дне рождения», — рассказывает собеседница URA.RU.

Детям поставили диагноз — острый норовирусный гастроэнтерит, средняя степень. Женщина выяснила у гостей, что аналогичные симптомы были еще у двух человек, но они перенесли инфекцию легче. Женщина уверена, что они подхватили вирус в ресторане «Si!». Она обратилась в заведение с претензией, но максимум, что ей предложили, — сертификат на ужин в любом ресторане сети и компенсацию в размере 5000 рублей.

«Это очень маленькая сумма, учитывая, что я потратила на врачей порядка 30 тысяч рублей. После этого случая дочь наблюдается у невролога, аллерголога и инфекциониста. Мы хотели уладить вопрос с рестораном в досудебном порядке, но, видимо, не получится. Будем писать жалобу в Роспотребнадзор и в Следственный комитет, а потом обращение в суд», — добавляет мама девочки.

В ресторане «SI!» отрицают причастность к вспышке кишечной инфекции среди гостей. «Мы немедленно провели расследование, обзвонили всех гостей, которые были у нас в те дни в ресторане, — ни у кого не обнаружена норовирусная инфекция, все чувствуют себя хорошо и благодарят за отличное качество работы. Также мы проверили весь персонал, все сотрудники здоровы. Предполагаем, что кто-то из участников компании был больным и заразил остальных. Гости требуют 50 тысяч рублей компенсации на каждого. Мы не понимаем, за что платить такую сумму. И на встрече с нами женщина сказала такую фразу: «Мы обрушим вашу репутацию через СМИ», — рассказала URA.RU представительница итальянского ресторана.

URA.RU также обратилось за комментарием в Роспотребнадзор по Свердловской области. Ответ ожидается.

Переписка с представителем ресторана. Участникам истории не удалось прийти к компромиссу Фото предоставлено читательницей URA.RU

Легче всего болезнь перенесла девочка, которая пришла в ресторан позднее всех Фото предоставлено читательницей URA.RU

Две девочки попали в больницу с острым норовирусным гастроэнтеритом Фото предоставлено читательницей URA.RU