16 сентября 2022

Под Златоустом перевернулась фура с арбузами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассыпавшиеся арбузы затруднили проезд по челябинской трассе Фото:

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области к обеду 17 сентября расчистили проезжую часть от арбузов, которые рассыпались из кузова опрокинувшейся фуры. Об этом сообщили в УГИБДД России по Челябинской области.

«Сотрудники ГИБДД до настоящего момента осуществляют регулировочные действия и оказывают помощь водителю в устранении последствий вчерашнего ДТП на 1739-м км автодороги Москва — Челябинск. Затруднений в движении на данном участке нет, на месте работают три дополнительных экипажа ДПС», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП с участием грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, груженого арбузами, произошла 16 сентября в 20:10 на 1739 км автодороги Москва — Челябинск. Для ликвидации последствий аварии сотрудниками Госавтоинспекции выделено четыре дополнительных экипажа ДПС и спецтехника. По данным ведомства, водитель 1990 года рождения не пострадал.

Фура опрокинулась вечером 16 сентября
Последствия ДТП устраняли всю ночь

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На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области к обеду 17 сентября расчистили проезжую часть от арбузов, которые рассыпались из кузова опрокинувшейся фуры. Об этом сообщили в УГИБДД России по Челябинской области. «Сотрудники ГИБДД до настоящего момента осуществляют регулировочные действия и оказывают помощь водителю в устранении последствий вчерашнего ДТП на 1739-м км автодороги Москва — Челябинск. Затруднений в движении на данном участке нет, на месте работают три дополнительных экипажа ДПС», — уточнили в пресс-службе ведомства. ДТП с участием грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, груженого арбузами, произошла 16 сентября в 20:10 на 1739 км автодороги Москва — Челябинск. Для ликвидации последствий аварии сотрудниками Госавтоинспекции выделено четыре дополнительных экипажа ДПС и спецтехника. По данным ведомства, водитель 1990 года рождения не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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