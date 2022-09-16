Рассыпавшиеся арбузы затруднили проезд по челябинской трассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области к обеду 17 сентября расчистили проезжую часть от арбузов, которые рассыпались из кузова опрокинувшейся фуры. Об этом сообщили в УГИБДД России по Челябинской области.

«Сотрудники ГИБДД до настоящего момента осуществляют регулировочные действия и оказывают помощь водителю в устранении последствий вчерашнего ДТП на 1739-м км автодороги Москва — Челябинск. Затруднений в движении на данном участке нет, на месте работают три дополнительных экипажа ДПС», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП с участием грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, груженого арбузами, произошла 16 сентября в 20:10 на 1739 км автодороги Москва — Челябинск. Для ликвидации последствий аварии сотрудниками Госавтоинспекции выделено четыре дополнительных экипажа ДПС и спецтехника. По данным ведомства, водитель 1990 года рождения не пострадал.

Фура опрокинулась вечером 16 сентября Пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области