16 сентября 2022

В Екатеринбурге каршеринг сбил инвалида-колясочника, ехавшего на красный. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на перекрестке Свердлова-Братьев Быковых Фото:

На перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника, переходящего дорогу на красный свет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника возле дома на улице Свердлова, 11. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 17 сентября примерно в 22 часа. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что пострадавшего увезли на машине реанимации, на дороге остались раскиданы вещи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на красный свет.

В ДТП пострадал инвалид-колясочник
Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

На перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника, переходящего дорогу на красный свет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника возле дома на улице Свердлова, 11. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 17 сентября примерно в 22 часа. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что пострадавшего увезли на машине реанимации, на дороге остались раскиданы вещи. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на красный свет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...