На перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника, переходящего дорогу на красный свет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника возле дома на улице Свердлова, 11. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло вечером 17 сентября примерно в 22 часа. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что пострадавшего увезли на машине реанимации, на дороге остались раскиданы вещи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на красный свет.
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