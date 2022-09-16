В Екатеринбурге каршеринг сбил инвалида-колясочника, ехавшего на красный. Фото, видео

17 сентября 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Авария произошла на перекрестке Свердлова-Братьев Быковых Фото: корреспондент URA.RU На перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника, переходящего дорогу на красный свет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника возле дома на улице Свердлова, 11. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 17 сентября примерно в 22 часа. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что пострадавшего увезли на машине реанимации, на дороге остались раскиданы вещи. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на красный свет. В ДТП пострадал инвалид-колясочник Фото: корреспондент URA.RU

На перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника, переходящего дорогу на красный свет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника возле дома на улице Свердлова, 11. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 17 сентября примерно в 22 часа. Корреспондент URA.RU с места событий сообщает, что пострадавшего увезли на машине реанимации, на дороге остались раскиданы вещи. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила дорогу на красный свет.