В Екатеринбурге сбили пенсионерку. Фото, видео

13 сентября 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадала пенсионерка (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Примерно в 18 часов вечера 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Белореченская сбили человека», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к посту утверждают, что пенсионерку сбили на пешеходном переходе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги. Пенсионерку сбили на пешеходном переходе Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Примерно в 18 часов вечера 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Белореченская сбили человека», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к посту утверждают, что пенсионерку сбили на пешеходном переходе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги.