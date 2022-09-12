В результате ДТП пострадала пенсионерка (архивное фото)
Примерно в 18 часов вечера 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы.
«На улице Белореченская сбили человека», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к посту утверждают, что пенсионерку сбили на пешеходном переходе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги.
Пенсионерку сбили на пешеходном переходе
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