12 сентября 2022

В Екатеринбурге сбили пенсионерку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В результате ДТП пострадала пенсионерка (архивное фото) Фото:

Примерно в 18 часов вечера 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Белореченская сбили человека», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к посту утверждают, что пенсионерку сбили на пешеходном переходе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги.

Пенсионерку сбили на пешеходном переходе
Фото:

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Примерно в 18 часов вечера 12 сентября в Екатеринбурге на улице Белореченская сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Белореченская сбили человека», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В комментариях к посту утверждают, что пенсионерку сбили на пешеходном переходе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку госпитализировали с травмами головы и ноги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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