17 сентября 2022
16 сентября 2022

Волонтеры и полиция ищут пропавшего 60-летнего свердловчанина. Фото

В поселке Строкинка пропал пожилой мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, патруль полиции
Поиском пропавшего занимаются полиция и поисково-спасательный отряд Фото:

Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего 60-летнего Василия Шестакова, последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка (Свердловская область). Об этом сообщают поисковики в соцсети.

«Приметы: рост 169 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, куртку защитного цвета, на ногах — резиновые сапоги», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Особыми приметами спасатели отмечают, что мужчина сутулится и нуждается в медицинской помощи. Также поисковики дополняют, что пропавший свердловчанин может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Если вы видели Василия или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 044-02-20.

Последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка
Фото:

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Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего 60-летнего Василия Шестакова, последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка (Свердловская область). Об этом сообщают поисковики в соцсети. «Приметы: рост 169 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, куртку защитного цвета, на ногах — резиновые сапоги», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Особыми приметами спасатели отмечают, что мужчина сутулится и нуждается в медицинской помощи. Также поисковики дополняют, что пропавший свердловчанин может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Если вы видели Василия или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 044-02-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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