Волонтеры и полиция ищут пропавшего 60-летнего свердловчанина. Фото

В поселке Строкинка пропал пожилой мужчина

18 сентября 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Поиском пропавшего занимаются полиция и поисково-спасательный отряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего 60-летнего Василия Шестакова, последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка (Свердловская область). Об этом сообщают поисковики в соцсети. «Приметы: рост 169 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, куртку защитного цвета, на ногах — резиновые сапоги», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Особыми приметами спасатели отмечают, что мужчина сутулится и нуждается в медицинской помощи. Также поисковики дополняют, что пропавший свердловчанин может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Если вы видели Василия или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 044-02-20. Последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка Фото: сообщество «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

Полиция совместно с поисково-спасательным отрядом «Прорыв» ищут пропавшего 60-летнего Василия Шестакова, последний раз мужчину видели 15 сентября в поселке Строкинка (Свердловская область). Об этом сообщают поисковики в соцсети. «Приметы: рост 169 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, куртку защитного цвета, на ногах — резиновые сапоги», — рассказали поисковики в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Особыми приметами спасатели отмечают, что мужчина сутулится и нуждается в медицинской помощи. Также поисковики дополняют, что пропавший свердловчанин может передвигаться на дрезине — специальной тележке для езды по рельсам. Если вы видели Василия или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (900) 044-02-20.