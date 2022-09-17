Доходы от туризма в Челябинской области выросли на 54%

Туристы потянулись в регион на фоне внешнеполитической обстановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доходы отелей Челябинской области от туризма выросли на 54% по сравнению с 2021 годом. Число их постояльцев увеличилось на 35%. Такие данные приводит центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

«В Челябинской области интенсивность турпотока оценили по доходам отелей — по сравнению с прошлым и с 2019 годом они увеличились на 54% и 47% соответственно. За первое полугодие 2022 года они составили 3,5 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от регионального центра развития туризма.

В регионе зафиксировали также рост клиентов отелей. Он составил 35% по сравнению с первым полугодием 2021. В центре развития туризма это объясняют внешнеполитической обстановкой и программой туристического кэшбека.