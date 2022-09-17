17 сентября 2022
16 сентября 2022

Доходы от туризма в Челябинской области выросли на 54%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сплав по реке Ай
Туристы потянулись в регион на фоне внешнеполитической обстановки Фото:

Доходы отелей Челябинской области от туризма выросли на 54% по сравнению с 2021 годом. Число их постояльцев увеличилось на 35%. Такие данные приводит центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

«В Челябинской области интенсивность турпотока оценили по доходам отелей — по сравнению с прошлым и с 2019 годом они увеличились на 54% и 47% соответственно. За первое полугодие 2022 года они составили 3,5 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от регионального центра развития туризма.

В регионе зафиксировали также рост клиентов отелей. Он составил 35% по сравнению с первым полугодием 2021. В центре развития туризма это объясняют внешнеполитической обстановкой и программой туристического кэшбека.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Доходы отелей Челябинской области от туризма выросли на 54% по сравнению с 2021 годом. Число их постояльцев увеличилось на 35%. Такие данные приводит центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области. «В Челябинской области интенсивность турпотока оценили по доходам отелей — по сравнению с прошлым и с 2019 годом они увеличились на 54% и 47% соответственно. За первое полугодие 2022 года они составили 3,5 млрд рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от регионального центра развития туризма. В регионе зафиксировали также рост клиентов отелей. Он составил 35% по сравнению с первым полугодием 2021. В центре развития туризма это объясняют внешнеполитической обстановкой и программой туристического кэшбека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...