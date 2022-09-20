Беспилотники помогут оценить состояние лесов Свердловской области Фото: Уральский федеральный университет

Специалисты карбонового полигона «Урал-Карбон» приобрели два новых дрона. Стоимость каждого агрегата — 5 млн рублей. Беспилотники помогут оценить состояние лесов Свердловской области. Полученные данные изучат специалисты Уральского государственного лесотехнического университета и Уральского федерального университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«„Урал-Карбон“ при финансовой поддержке Минобрнауки России приобрел новое оборудование — беспилотные летательные аппараты стоимостью 5 млн рублей каждый. Оба дрона оборудованы двумя навесными приборами — лидаром и камерой. Лидар передает трехмерное изображение поверхности, с его помощью можно определить высоту деревьев, кустарников. Камера обеспечивает оценку состояния растительности, количества зеленой фотосинтезирующей массы, способной удержать углерод», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сравнение ежегодных данных, полученных с использованием высокотехнологичной аппаратуры беспилотного летательного аппарата, поможет получить сведения о высоте древесных растений. «Мы сможем получить количественные оценки ежегодного увеличения запаса углерода в лесном насаждении. А также рассчитать углеродные единицы, продуцируемые такой карбоновой фермой», — отметили в вузе.

Ранее URA.RU писало, что ученые УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН синтезировали протонный проводник. Он обладает высоким уровнем электрической проводимости. Такие элементы являются экологичной альтернативой углеводородным источникам энергии.

Фото: Уральский федеральный университет

Фото: Уральский федеральный университет

Фото: Уральский федеральный университет

Фото: Уральский федеральный университет

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