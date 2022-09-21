В МВД опровергли фейк о мобилизации водителей на дорогах

22 сентября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

В МВД опровергли информацию об отправке в военкоматы мужчин за рулем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России МВД России опровергло информацию в социальных сетях о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их «представителям военных комиссариатов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МВД Медиа. В фейковом «указе» говорится о том, что полиции якобы поручили «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола» и направлять водителей в военкоматы. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыв коснется примерно 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. После объявления частичной мобилизации возросло количество фейков и случае мошенничества. Так, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

МВД России опровергло информацию в социальных сетях о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулем и направлять их «представителям военных комиссариатов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МВД Медиа. В фейковом «указе» говорится о том, что полиции якобы поручили «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола» и направлять водителей в военкоматы. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыв коснется примерно 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. После объявления частичной мобилизации возросло количество фейков и случае мошенничества. Так, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.