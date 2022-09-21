Съемки проекта начались в начале августа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Челябинка Юлия Михайлова примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки». Она сумела пройти кастинг и попытается преобразить свою жизнь.

«Очередной сезон продолжит полюбившийся публике социальный эксперимент по преображению девушек, которые не могут похвастаться хорошим воспитанием, в благовоспитанных девиц. Точный состав участниц заранее не оглашается. Однако, как и всегда, среди них будут те, кому не повезло: те, чьи родители не отличались крепкими моральными устоями, воспитанницы детских домов», — говорится в описании нового сезона.

С Михайловой за звание леди поборются участницы из Нижнего Новгорода, Каспийска, Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга и других городов страны. Каждая пришла на шоу, чтобы изменить свою жизнь.

Михайловой 24 года. С ее историей зрителю только предстоит познакомиться. По словам пользователей в социальных сетях, она винит во всем собственную мать, поливает ее грязью. Однако, по словам тех же пользователей, это все ложь и небылицы. Мать Юлии сделала много доброго для нее. Но дочь не оценила и пять лет назад ушла из дома.

Михайлова стала второй представительницей Челябинска за все время существования шоу. Первой челябинской участницей стала Анна Михеева, сегодня известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA. Она прошла кастинг и попала на экран в 2018 году. Однако участие не принесло желаемого результата.

Юлия Михайлова стала участницей шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Фото: «Пацанки | 7 сезон» в «ВКонтакте»