21 сентября 2022

Челябинка примет участие в реалити-шоу «Пацанки». Фото, видео

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Пресс-конференция. Сергей Полукеев. Ханты-Мансийск, телекамеры, съемка
Съемки проекта начались в начале августа Фото:

Челябинка Юлия Михайлова примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки». Она сумела пройти кастинг и попытается преобразить свою жизнь.

«Очередной сезон продолжит полюбившийся публике социальный эксперимент по преображению девушек, которые не могут похвастаться хорошим воспитанием, в благовоспитанных девиц. Точный состав участниц заранее не оглашается. Однако, как и всегда, среди них будут те, кому не повезло: те, чьи родители не отличались крепкими моральными устоями, воспитанницы детских домов», — говорится в описании нового сезона.

С Михайловой за звание леди поборются участницы из Нижнего Новгорода, Каспийска, Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга и других городов страны. Каждая пришла на шоу, чтобы изменить свою жизнь.

Михайловой 24 года. С ее историей зрителю только предстоит познакомиться. По словам пользователей в социальных сетях, она винит во всем собственную мать, поливает ее грязью. Однако, по словам тех же пользователей, это все ложь и небылицы. Мать Юлии сделала много доброго для нее. Но дочь не оценила и пять лет назад ушла из дома.

Михайлова стала второй представительницей Челябинска за все время существования шоу. Первой челябинской участницей стала Анна Михеева, сегодня известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA. Она прошла кастинг и попала на экран в 2018 году. Однако участие не принесло желаемого результата.

Юлия Михайлова стала участницей шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»
Фото:
Кастинги завершились к конце июля 2022-го, а буквально неделю спустя стартовали съемки.
Фото:

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Челябинка Юлия Михайлова примет участие в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки». Она сумела пройти кастинг и попытается преобразить свою жизнь. «Очередной сезон продолжит полюбившийся публике социальный эксперимент по преображению девушек, которые не могут похвастаться хорошим воспитанием, в благовоспитанных девиц. Точный состав участниц заранее не оглашается. Однако, как и всегда, среди них будут те, кому не повезло: те, чьи родители не отличались крепкими моральными устоями, воспитанницы детских домов», — говорится в описании нового сезона. С Михайловой за звание леди поборются участницы из Нижнего Новгорода, Каспийска, Москвы, Новосибирска, Сочи, Екатеринбурга и других городов страны. Каждая пришла на шоу, чтобы изменить свою жизнь. Михайловой 24 года. С ее историей зрителю только предстоит познакомиться. По словам пользователей в социальных сетях, она винит во всем собственную мать, поливает ее грязью. Однако, по словам тех же пользователей, это все ложь и небылицы. Мать Юлии сделала много доброго для нее. Но дочь не оценила и пять лет назад ушла из дома. Михайлова стала второй представительницей Челябинска за все время существования шоу. Первой челябинской участницей стала Анна Михеева, сегодня известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA. Она прошла кастинг и попала на экран в 2018 году. Однако участие не принесло желаемого результата.
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