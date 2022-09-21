21 сентября 2022

Пермский контрактник ответил на главные вопросы о частичной мобилизации в РФ

Пермский контрактник Максим Кадаев отвечает на вопросы о частичной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Пермский контрактник рассказал, что звонки и сообщения с вопросами стали поступать ему сразу после объявления частичной мобилизации Фото:

Пермский контрактник Максим Кадаев ответил на вопросы, которые появились у многих жителей РФ после объявления о частичной мобилизации в стране. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк разместил видео, в котором дал подробный комментарий о происходящих событиях.

«Мобилизация в первую очередь коснется центральных и западных регионов России. Основную массу мобилизованных будут набирать оттуда. Не стоит паниковать, если вам пришла повестка. Ее получение еще не гарантирует, что вы обязательно попадете в зону специальной военной операции», — сообщил Кадаев. Полную версию видеообращения можно найти на его личной странице в соцсети.

В июле пермский контрактник Максим Кадаев потребовал от местных депутатов и чиновников открыто высказаться в поддержку спецоперации российских войск на Украине. Он предположил, что многие представители власти не высказывают свою позицию, поскольку хотят «усидеть на двух стульях». Ранее в беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что принимает участие в спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек из резерва — служившие и имеющие военно-учетную специальность. Глава ведомства поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий.

Корреспонденты агентства уже писали, что депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина просьбу — отправить ее в Донбасс. Она уверена, что ее профессиональный опыт пригодится на освобожденных территориях Донбасса. В то же самое время в администрации губернатора Пермского края рассказали о планах по проведению встречи с руководителями силовых структур Прикамья, где собираются обсудить вопросы частичной мобилизации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермский контрактник Максим Кадаев ответил на вопросы, которые появились у многих жителей РФ после объявления о частичной мобилизации в стране. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк разместил видео, в котором дал подробный комментарий о происходящих событиях. «Мобилизация в первую очередь коснется центральных и западных регионов России. Основную массу мобилизованных будут набирать оттуда. Не стоит паниковать, если вам пришла повестка. Ее получение еще не гарантирует, что вы обязательно попадете в зону специальной военной операции», — сообщил Кадаев. Полную версию видеообращения можно найти на его личной странице в соцсети. В июле пермский контрактник Максим Кадаев потребовал от местных депутатов и чиновников открыто высказаться в поддержку спецоперации российских войск на Украине. Он предположил, что многие представители власти не высказывают свою позицию, поскольку хотят «усидеть на двух стульях». Ранее в беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что принимает участие в спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек из резерва — служившие и имеющие военно-учетную специальность. Глава ведомства поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий. Корреспонденты агентства уже писали, что депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина просьбу — отправить ее в Донбасс. Она уверена, что ее профессиональный опыт пригодится на освобожденных территориях Донбасса. В то же самое время в администрации губернатора Пермского края рассказали о планах по проведению встречи с руководителями силовых структур Прикамья, где собираются обсудить вопросы частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...