Пермский контрактник ответил на главные вопросы о частичной мобилизации в РФ

Пермский контрактник Максим Кадаев ответил на вопросы, которые появились у многих жителей РФ после объявления о частичной мобилизации в стране. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк разместил видео, в котором дал подробный комментарий о происходящих событиях.
«Мобилизация в первую очередь коснется центральных и западных регионов России. Основную массу мобилизованных будут набирать оттуда. Не стоит паниковать, если вам пришла повестка. Ее получение еще не гарантирует, что вы обязательно попадете в зону специальной военной операции», — сообщил Кадаев. Полную версию видеообращения можно найти на его личной странице в соцсети.
В июле пермский контрактник Максим Кадаев потребовал от местных депутатов и чиновников открыто высказаться в поддержку спецоперации российских войск на Украине. Он предположил, что многие представители власти не высказывают свою позицию, поскольку хотят «усидеть на двух стульях». Ранее в беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что принимает участие в спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек из резерва — служившие и имеющие военно-учетную специальность. Глава ведомства поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий.
Корреспонденты агентства уже писали, что депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина просьбу — отправить ее в Донбасс. Она уверена, что ее профессиональный опыт пригодится на освобожденных территориях Донбасса. В то же самое время в администрации губернатора Пермского края рассказали о планах по проведению встречи с руководителями силовых структур Прикамья, где собираются обсудить вопросы частичной мобилизации.
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Пермский контрактник Максим Кадаев ответил на вопросы, которые появились у многих жителей РФ после объявления о частичной мобилизации в стране. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк разместил видео, в котором дал подробный комментарий о происходящих событиях. «Мобилизация в первую очередь коснется центральных и западных регионов России. Основную массу мобилизованных будут набирать оттуда. Не стоит паниковать, если вам пришла повестка. Ее получение еще не гарантирует, что вы обязательно попадете в зону специальной военной операции», — сообщил Кадаев. Полную версию видеообращения можно найти на его личной странице в соцсети. В июле пермский контрактник Максим Кадаев потребовал от местных депутатов и чиновников открыто высказаться в поддержку спецоперации российских войск на Украине. Он предположил, что многие представители власти не высказывают свою позицию, поскольку хотят «усидеть на двух стульях». Ранее в беседе с URA.RU пермяк рассказывал, что принимает участие в спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек из резерва — служившие и имеющие военно-учетную специальность. Глава ведомства поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий. Корреспонденты агентства уже писали, что депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина просьбу — отправить ее в Донбасс. Она уверена, что ее профессиональный опыт пригодится на освобожденных территориях Донбасса. В то же самое время в администрации губернатора Пермского края рассказали о планах по проведению встречи с руководителями силовых структур Прикамья, где собираются обсудить вопросы частичной мобилизации.