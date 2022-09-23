Водитель иномарки сбил свердловчанина и уехал с места ДТП

В Краснотурьинске иномарка сбила пешехода и покинула место ДТП

24 сентября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Авария произошла 23 сентября примерно в 9 часов вечера Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) водитель иномарки сбил мужчину и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «23 сентября примерно в 9 часов вечера сбили мужчину. Водитель оказался трусом, уехал. Мужчина вроде оклемается, его увезли на машине скорой помощи», — рассказал очевидец в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло возле дома на улице Молодежная, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Краснотурьинска сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

В Краснотурьинске (Свердловская область) водитель иномарки сбил мужчину и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «23 сентября примерно в 9 часов вечера сбили мужчину. Водитель оказался трусом, уехал. Мужчина вроде оклемается, его увезли на машине скорой помощи», — рассказал очевидец в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло возле дома на улице Молодежная, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Краснотурьинска сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.