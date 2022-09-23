23 сентября 2022

Водитель иномарки сбил свердловчанина и уехал с места ДТП

В Краснотурьинске иномарка сбила пешехода и покинула место ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла 23 сентября примерно в 9 часов вечера Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) водитель иномарки сбил мужчину и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец.

«23 сентября примерно в 9 часов вечера сбили мужчину. Водитель оказался трусом, уехал. Мужчина вроде оклемается, его увезли на машине скорой помощи», — рассказал очевидец в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло возле дома на улице Молодежная, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Краснотурьинска сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) водитель иномарки сбил мужчину и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «23 сентября примерно в 9 часов вечера сбили мужчину. Водитель оказался трусом, уехал. Мужчина вроде оклемается, его увезли на машине скорой помощи», — рассказал очевидец в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло возле дома на улице Молодежная, 1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что водитель из Краснотурьинска сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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