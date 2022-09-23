23 сентября 2022

В Екатеринбурге водитель Priora сбил велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, велосипед
ДТП произошло 24 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 24 сентября водитель Priora сбил велосипедиста на улице Рябинина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«Водитель машины, двигаясь по улице Шаманова в сторону Мехренцева, сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали», — пояснили в ведомстве. Велосипедиста доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лба в 36-ю больницу.

Пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. По словам сотрудников ГИБДД, он ехал по пешеходному переходу. Госавтоинспекция отмечает, что велосипедисты, подъезжая к пешеходному перекрестку, обязаны остановиться, спешиться и переходить дорогу пешим шагом.

Ранее URA.RU писало о ДТП В Краснотурьинске (Свердловская область), где водитель иномарки сбил человека и покинул место ДТП. Пострадал 61-летний мужчина.

В ДТП пострадал мужчина 1995 года рождения
Фото:
Велосипедиста госпитализировали с ЗМТ, сотрясением мозга и ушибами лба
Фото:

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В Екатеринбурге 24 сентября водитель Priora сбил велосипедиста на улице Рябинина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель машины, двигаясь по улице Шаманова в сторону Мехренцева, сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали», — пояснили в ведомстве. Велосипедиста доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лба в 36-ю больницу. Пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. По словам сотрудников ГИБДД, он ехал по пешеходному переходу. Госавтоинспекция отмечает, что велосипедисты, подъезжая к пешеходному перекрестку, обязаны остановиться, спешиться и переходить дорогу пешим шагом. Ранее URA.RU писало о ДТП В Краснотурьинске (Свердловская область), где водитель иномарки сбил человека и покинул место ДТП. Пострадал 61-летний мужчина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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