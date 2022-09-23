В Екатеринбурге 24 сентября водитель Priora сбил велосипедиста на улице Рябинина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«Водитель машины, двигаясь по улице Шаманова в сторону Мехренцева, сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали», — пояснили в ведомстве. Велосипедиста доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лба в 36-ю больницу.
Пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. По словам сотрудников ГИБДД, он ехал по пешеходному переходу. Госавтоинспекция отмечает, что велосипедисты, подъезжая к пешеходному перекрестку, обязаны остановиться, спешиться и переходить дорогу пешим шагом.
Ранее URA.RU писало о ДТП В Краснотурьинске (Свердловская область), где водитель иномарки сбил человека и покинул место ДТП. Пострадал 61-летний мужчина.
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