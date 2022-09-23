В Екатеринбурге водитель Priora сбил велосипедиста. Фото

24 сентября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 24 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 24 сентября водитель Priora сбил велосипедиста на улице Рябинина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель машины, двигаясь по улице Шаманова в сторону Мехренцева, сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали», — пояснили в ведомстве. Велосипедиста доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лба в 36-ю больницу. Пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. По словам сотрудников ГИБДД, он ехал по пешеходному переходу. Госавтоинспекция отмечает, что велосипедисты, подъезжая к пешеходному перекрестку, обязаны остановиться, спешиться и переходить дорогу пешим шагом. Ранее URA.RU писало о ДТП В Краснотурьинске (Свердловская область), где водитель иномарки сбил человека и покинул место ДТП. Пострадал 61-летний мужчина. В ДТП пострадал мужчина 1995 года рождения Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Велосипедиста госпитализировали с ЗМТ, сотрясением мозга и ушибами лба Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 24 сентября водитель Priora сбил велосипедиста на улице Рябинина. Пострадавшего госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель машины, двигаясь по улице Шаманова в сторону Мехренцева, сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали», — пояснили в ведомстве. Велосипедиста доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами лба в 36-ю больницу. Пострадавшим оказался мужчина 1995 года рождения. По словам сотрудников ГИБДД, он ехал по пешеходному переходу. Госавтоинспекция отмечает, что велосипедисты, подъезжая к пешеходному перекрестку, обязаны остановиться, спешиться и переходить дорогу пешим шагом. Ранее URA.RU писало о ДТП В Краснотурьинске (Свердловская область), где водитель иномарки сбил человека и покинул место ДТП. Пострадал 61-летний мужчина.