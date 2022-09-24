24 сентября 2022
23 сентября 2022

Сборная ХМАО стала чемпионами страны по биатлону

Сборная ХМАО стала чемпионами страны по летнему биатлону
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Соревнования по биатлону среди учащихся школ и колледжей СО. Екатеринбург, летний биатлон, винтовка для биатлона, пневматическая винтовка, спортивная винтовка
В составе команды была серебряный и бронзовый призер Олимпиады Кристина Резцова Фото:

Сборная ХМАО-Югры стала чемпионами России по летнему биатлону, который проходил в Чайковском (Пермский край). Прямой эфир соревнований транслировал «Матч ТВ».

«На дистанции роллеры-эстафета 6 км. заняла 1 место сборная ХМАО. В составе команды: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова», — сообщается в эфире федерального телеканала.

Ранее биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду вручал президент России Владимир Путин.

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Сборная ХМАО-Югры стала чемпионами России по летнему биатлону, который проходил в Чайковском (Пермский край). Прямой эфир соревнований транслировал «Матч ТВ». «На дистанции роллеры-эстафета 6 км. заняла 1 место сборная ХМАО. В составе команды: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова», — сообщается в эфире федерального телеканала. Ранее биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду вручал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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