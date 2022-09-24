Сборная ХМАО стала чемпионами страны по биатлону

В составе команды была серебряный и бронзовый призер Олимпиады Кристина Резцова
Сборная ХМАО-Югры стала чемпионами России по летнему биатлону, который проходил в Чайковском (Пермский край). Прямой эфир соревнований транслировал «Матч ТВ».
«На дистанции роллеры-эстафета 6 км. заняла 1 место сборная ХМАО. В составе команды: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова», — сообщается в эфире федерального телеканала.
Ранее биатлонистка Кристина Резцова была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду вручал президент России Владимир Путин.
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