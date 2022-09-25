В челябинских школах усилили меры безопасности после стрельбы в Ижевске

В школах Челябинской области приняты дополнительные меры безопасности (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске, где 26 сентября при стрельбе погибли 13 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщили URA.RU в министерстве образования региона.

«Через управления образования муниципалитетов в учреждения уже направлены письма о необходимости усиления мер по обеспечению безопасности. В подведомственных организациях дополнительно будут проведены инструктажи по поведению в опасных и кризисных ситуациях. Также педагоги по ОБЖ, советники по воспитательной работе, соцработники, психологи получили распоряжение дополнительно отработать с учащимися алгоритмы безопасного поведения», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Выпускник школы №88 в Ижевске 26 сентября открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, в результате стрельбы погибли 13 человек, девять из них — дети. Ранения и травмы получили еще 23 человека. Затем мужчина покончил с собой, причем у него еще оставались боеприпасы. В школу он пришел в одежде с нацистской символикой, с двумя переделанными под стрельбу боевыми патронами травматическими пистолетами и 20 снаряженными магазинами к ним. Разрешения на оружие 38-летний убийца не имел, но состоял на психиатрическом учете.

С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.