Baza: ученики ижевской школы заранее готовились к нападению

26 сентября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

До появления мужчины дети спрятались под парты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Накануне нападения мужчины на школу №88 в Ижевске детей учили баррикадироваться. Об этом рассказала одна из учениц, ее слова передает telegram-канал Baza. «Третьеклассники начали сдвигать парты и баррикадироваться. Этому их как раз учили в прошлом году и 13 сентября, незадолго до случившегося», — говорится в сообщении. Отмечается также, что до появления мужчины дети спрятались под парты, и поэтому не были замечены. Из кабинета математики, по словам девочки, он направился дальше. Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Трагедия произошла днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой, уточняет телеканал 360. Учеников и учителей оперативно эвакуировали, на месте работают правоохранители, сообщает Пятый канал.

Накануне нападения мужчины на школу №88 в Ижевске детей учили баррикадироваться. Об этом рассказала одна из учениц, ее слова передает telegram-канал Baza. «Третьеклассники начали сдвигать парты и баррикадироваться. Этому их как раз учили в прошлом году и 13 сентября, незадолго до случившегося», — говорится в сообщении. Отмечается также, что до появления мужчины дети спрятались под парты, и поэтому не были замечены. Из кабинета математики, по словам девочки, он направился дальше. Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Трагедия произошла днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой, уточняет телеканал 360. Учеников и учителей оперативно эвакуировали, на месте работают правоохранители, сообщает Пятый канал.