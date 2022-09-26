Baza: ученики ижевской школы заранее готовились к нападению

Накануне нападения мужчины на школу №88 в Ижевске детей учили баррикадироваться. Об этом рассказала одна из учениц, ее слова передает telegram-канал Baza.
«Третьеклассники начали сдвигать парты и баррикадироваться. Этому их как раз учили в прошлом году и 13 сентября, незадолго до случившегося», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что до появления мужчины дети спрятались под парты, и поэтому не были замечены. Из кабинета математики, по словам девочки, он направился дальше.
Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Трагедия произошла днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой, уточняет телеканал 360. Учеников и учителей оперативно эвакуировали, на месте работают правоохранители, сообщает Пятый канал.
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