Напавший на школу в Ижевске состоял на учете у психиатра

26 сентября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Нападавший находился на учете в ПНД Сергей Кузнецов, РИА Новости новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Мужчина, который днем 26 сентября совершил стрельбу в одной из школ Ижевска, был на учете в психоневрологическом диспансере. Такое заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов. «Напавший на школу в Ижевске находился на учете в ПНД», — прокомментировал он. Его слова приводит telegram-канал RT. Ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу №88. Им оказался выпускник учебного заведения, передает Nation News. СМИ сообщают, что его имя — Артем Казанцев, сообщает телеканал 360. Сообщалось также, что он не стоял на учете по владению оружием. Мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 14 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые.

Мужчина, который днем 26 сентября совершил стрельбу в одной из школ Ижевска, был на учете в психоневрологическом диспансере. Такое заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов. «Напавший на школу в Ижевске находился на учете в ПНД», — прокомментировал он. Его слова приводит telegram-канал RT. Ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу №88. Им оказался выпускник учебного заведения, передает Nation News. СМИ сообщают, что его имя — Артем Казанцев, сообщает телеканал 360. Сообщалось также, что он не стоял на учете по владению оружием. Мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 14 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые.