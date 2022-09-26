Напавший на школу в Ижевске состоял на учете у психиатра

Мужчина, который днем 26 сентября совершил стрельбу в одной из школ Ижевска, был на учете в психоневрологическом диспансере. Такое заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Напавший на школу в Ижевске находился на учете в ПНД», — прокомментировал он. Его слова приводит telegram-канал RT.
Ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу №88. Им оказался выпускник учебного заведения, передает Nation News. СМИ сообщают, что его имя — Артем Казанцев, сообщает телеканал 360. Сообщалось также, что он не стоял на учете по владению оружием.
Мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 14 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые.
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