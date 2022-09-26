Напавший на школу в Ижевске состоял на учете у психиатра

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Нападавший находился на учете в ПНД
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Мужчина, который днем 26 сентября совершил стрельбу в одной из школ Ижевска, был на учете в психоневрологическом диспансере. Такое заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Напавший на школу в Ижевске находился на учете в ПНД», — прокомментировал он. Его слова приводит telegram-канал RT.

Ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу №88. Им оказался выпускник учебного заведения, передает Nation News. СМИ сообщают, что его имя — Артем Казанцев, сообщает телеканал 360. Сообщалось также, что он не стоял на учете по владению оружием.

Мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 14 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые.

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Мужчина, который днем 26 сентября совершил стрельбу в одной из школ Ижевска, был на учете в психоневрологическом диспансере. Такое заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов. «Напавший на школу в Ижевске находился на учете в ПНД», — прокомментировал он. Его слова приводит telegram-канал RT. Ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу №88. Им оказался выпускник учебного заведения, передает Nation News. СМИ сообщают, что его имя — Артем Казанцев, сообщает телеканал 360. Сообщалось также, что он не стоял на учете по владению оружием. Мужчина устроил стрельбу в одной из школ города, после чего покончил с собой. Известно о 14 погибших, среди которых есть как дети, так и взрослые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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