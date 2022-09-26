Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, 27 сентября посетил избирательный пункт в Мариуполе. Как сообщил депутат URA.RU, жители активно идут на участки для голосования.
«В данный момент нахожусь в Мариуполе, наблюдаю за тем, как люди принимают активное участие в голосовании. Для многих жителей Донбасса и освобожденных территорий это давняя мечта, к которой они идут многие годы», — сообщил URA.RU Утарбеков.
Депутат надеется, что в скором времени Россия, ЛДНР, Запорожье и Херсон станут одной большой семьей. 27 числа завершается референдум, по результатам которого будет решаться вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав РФ на правах субъекта федерации.
Также в последний день референдума Утарбеков посетил Мелитополь. Город в этот день праздновал День своего основания. Туда также приехал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. В ходе посещения города Турчак отметил, что следующим шагом России при присоединении освобожденных территорий станет экономическая, социальная и хозяйственная интеграция.
Референдумы проводились с 23 по 27 сентября. На всех освобожденных территориях явка превысила 50% и референдумы были признаны состоявшимися.
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