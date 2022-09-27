Пермяку пришлось уговаривать военкома, чтобы отправиться с зону СВО

Березниковцу пришлось в военкомате доказывать свое право повторно отправиться в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уроженцу города Березники (Пермский край), 48-летнему Андрею пришлось уговаривать военного комиссара города включить его в число мобилизованных. Об этом горожанин, ожидавший отправки вместе с земляками на краевом сборном пункте, рассказал URA.RU.

«Я когда пришел в военкомат, меня не хотели брать. Я поговорил с военкомом, говорю: участвовал [в СВО], я там был. Теперь вместе с ребятами едем на учебные сборы», — рассказал Андрей. Мужчина добавил, что служил два месяца в подразделении Минобороны РФ «БАРС» (Боевой Армейский Резерв Страны, мобилизационный людской резерв). Вместе с ним в зоне СВО находилось больше 30 пермяков. «Все сражались мужественно. Я [за время спецоперации] получил осколочное ранение левой ноги», — отметил Андрей.

Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта Пермского края на сборы отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент Владимир Путин. В минобороны РФ заявляли, что призыв в первую очередь коснется граждан, отслуживших в армии, имеющих военно-учетные специальности и боевой опыт.