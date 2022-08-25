Пермяку, командовавшему на Украине добровольцами, вручили награду

Награду добровольцу вручил военком Пермского муниципального района Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольца из села Хохловка Пермского края Шухрата Сатимкулова, вернувшегося на родину после участия в спецоперации, представили к награде. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени пермяку вручил военный комиссар Пермского муниципального района Юрий Епифанцев. Об этом сообщается на официальной странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Командиру 12 добровольческого отряда „БАРС“ Шухрата Сатимкулова, проявившего мужество и героизм в ходе спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, наградили медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — сообщает пресс-служба мэрии.

Спецоперация российских войск на территории Украины ведется с конца февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она направлена на защиту мирных жителей, проживающих в указанных республиках.