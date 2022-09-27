Беженцы из Херсона захотели навсегда остаться с Россией

27 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

96,75% жителей Херсона проголосовали за присоединение к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала спецоперации, проголосовали за присоединение региона к РФ. Это следует из данных после отработки 100% бюллетеней. В Едином центре обработки данных появились итоговые результаты голосования. По итогу, 96,75% херсонцев в России проголосовали за присоединение региона к РФ, а 2,38% — против, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала спецоперации, проголосовали за присоединение региона к РФ. Это следует из данных после отработки 100% бюллетеней. В Едином центре обработки данных появились итоговые результаты голосования. По итогу, 96,75% херсонцев в России проголосовали за присоединение региона к РФ, а 2,38% — против, передает корреспондент URA.RU с места событий.