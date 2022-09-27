Беженцы из Херсона захотели навсегда остаться с Россией

96,75% жителей Херсона проголосовали за присоединение к РФ
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала спецоперации, проголосовали за присоединение региона к РФ. Это следует из данных после отработки 100% бюллетеней.
В Едином центре обработки данных появились итоговые результаты голосования. По итогу, 96,75% херсонцев в России проголосовали за присоединение региона к РФ, а 2,38% — против, передает корреспондент URA.RU с места событий.
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