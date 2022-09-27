Беженцы из Херсона захотели навсегда остаться с Россией

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
96,75% жителей Херсона проголосовали за присоединение к РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала спецоперации, проголосовали за присоединение региона к РФ. Это следует из данных после отработки 100% бюллетеней.

В Едином центре обработки данных появились итоговые результаты голосования. По итогу, 96,75% херсонцев в России проголосовали за присоединение региона к РФ, а 2,38% — против, передает корреспондент URA.RU с места событий.

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Жители Херсонской области, которые бежали в Россию после начала спецоперации, проголосовали за присоединение региона к РФ. Это следует из данных после отработки 100% бюллетеней. В Едином центре обработки данных появились итоговые результаты голосования. По итогу, 96,75% херсонцев в России проголосовали за присоединение региона к РФ, а 2,38% — против, передает корреспондент URA.RU с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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