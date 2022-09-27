Челябинка отдала почку, чтобы спасти дочь после родов

28 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Хирурги-трансплантологи ЧОКБ с врачами из Москвы успешно провели весь комплекс операций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинка стала донором почки для дочери, родившей ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы. «Мать молодой женщины прошла все необходимые подготовительные процедуры и идеально подошла реципиентке по всем параметрам. Хирурги-трансплантологи ЧОКБ совместно с московскими коллегами успешно провели весь комплекс операций — изъятие, подготовку и трансплантацию», — рассказали в пресс-службе лечебного учреждения. У пациентки после рождения ребенка состояние ухудшалось каждый день, а затем почки и вовсе перестали нормально работать. Молодая мама три раза в неделю ездила в больницу на диализ. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось после каждой процедуры, а процесс лечения был слишком болезненным для нее. На помощь пришла мать молодой женщины, которая стала инициатором родственной пересадки.

Челябинка стала донором почки для дочери, родившей ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы. «Мать молодой женщины прошла все необходимые подготовительные процедуры и идеально подошла реципиентке по всем параметрам. Хирурги-трансплантологи ЧОКБ совместно с московскими коллегами успешно провели весь комплекс операций — изъятие, подготовку и трансплантацию», — рассказали в пресс-службе лечебного учреждения. У пациентки после рождения ребенка состояние ухудшалось каждый день, а затем почки и вовсе перестали нормально работать. Молодая мама три раза в неделю ездила в больницу на диализ. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось после каждой процедуры, а процесс лечения был слишком болезненным для нее. На помощь пришла мать молодой женщины, которая стала инициатором родственной пересадки.