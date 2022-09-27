27 сентября 2022

Челябинка отдала почку, чтобы спасти дочь после родов

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Операция сердце. Аортокоронарное шунтирование. Медицина. Хирургия. Врач. Челябинск, операция, хирург, медицина, инструмент, врач, больница, медицинские инструменты
Хирурги-трансплантологи ЧОКБ с врачами из Москвы успешно провели весь комплекс операций Фото:

Челябинка стала донором почки для дочери, родившей ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы.

«Мать молодой женщины прошла все необходимые подготовительные процедуры и идеально подошла реципиентке по всем параметрам. Хирурги-трансплантологи ЧОКБ совместно с московскими коллегами успешно провели весь комплекс операций — изъятие, подготовку и трансплантацию», — рассказали в пресс-службе лечебного учреждения.

У пациентки после рождения ребенка состояние ухудшалось каждый день, а затем почки и вовсе перестали нормально работать. Молодая мама три раза в неделю ездила в больницу на диализ. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось после каждой процедуры, а процесс лечения был слишком болезненным для нее. На помощь пришла мать молодой женщины, которая стала инициатором родственной пересадки.

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Челябинка стала донором почки для дочери, родившей ребенка. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областной клинической больницы. «Мать молодой женщины прошла все необходимые подготовительные процедуры и идеально подошла реципиентке по всем параметрам. Хирурги-трансплантологи ЧОКБ совместно с московскими коллегами успешно провели весь комплекс операций — изъятие, подготовку и трансплантацию», — рассказали в пресс-службе лечебного учреждения. У пациентки после рождения ребенка состояние ухудшалось каждый день, а затем почки и вовсе перестали нормально работать. Молодая мама три раза в неделю ездила в больницу на диализ. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось после каждой процедуры, а процесс лечения был слишком болезненным для нее. На помощь пришла мать молодой женщины, которая стала инициатором родственной пересадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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