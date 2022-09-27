«Уралвагонзавод» создаст добровольческое воинское формирование

28 сентября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

УВЗ предложил сформировать на Урале добровольческий танковый корпус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нижнетагильский Уралвагонзавод (УВЗ), являющийся ключевым в военно-оборонном комплексе России, собирается создать добровольческое воинское формирование. По словам председателя профсоюзной организации УВЗ Евгения Лутохина, танки, собранные на предприятии, помогут военным РФ во время спецоперации. «Сегодня наша страна отстаивает свое свободное будущее. Рабочие завода выступают с инициативой о создании в регионе добровольческого воинского формирования. Мы уверены, что жители Урала, да и всей нашей страны поддержат эту идею, а танки, которые мы построим в Нижнем Тагиле, внесут свой вклад в победу над врагом», — передает «Коммерсантъ-Урал» слова Лутохина. Головное предприятие «Уралвагонзавода» расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Против предприятия вводили санкции, связанные со спецоперацией РФ на Украине. Ранее Евросоюз США и Великобритания ввели ограничительные меры в отношении российских политиков, крупных бизнесменов и предприятий, в том числе УВЗ. Под санкциями США корпорация находится с 2014 года.

Нижнетагильский Уралвагонзавод (УВЗ), являющийся ключевым в военно-оборонном комплексе России, собирается создать добровольческое воинское формирование. По словам председателя профсоюзной организации УВЗ Евгения Лутохина, танки, собранные на предприятии, помогут военным РФ во время спецоперации. «Сегодня наша страна отстаивает свое свободное будущее. Рабочие завода выступают с инициативой о создании в регионе добровольческого воинского формирования. Мы уверены, что жители Урала, да и всей нашей страны поддержат эту идею, а танки, которые мы построим в Нижнем Тагиле, внесут свой вклад в победу над врагом», — передает «Коммерсантъ-Урал» слова Лутохина. Головное предприятие «Уралвагонзавода» расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры. Против предприятия вводили санкции, связанные со спецоперацией РФ на Украине. Ранее Евросоюз США и Великобритания ввели ограничительные меры в отношении российских политиков, крупных бизнесменов и предприятий, в том числе УВЗ. Под санкциями США корпорация находится с 2014 года.