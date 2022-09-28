Посол ЛНР Мирошник анонсировал договор о присоединении республики к России

29 сентября 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Договор о присоединении ЛНР к России проходит финальную доработку Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Договор о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России практически готов, документ проходит финальную доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении [ЛНР в состав России]. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — сообщил Мирошник в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.

Договор о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России практически готов, документ проходит финальную доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении [ЛНР в состав России]. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — сообщил Мирошник в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.