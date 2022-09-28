28 сентября 2022

Посол ЛНР Мирошник анонсировал договор о присоединении республики к России

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Крым. День перед референдумом., триколор, флаг россии
Договор о присоединении ЛНР к России проходит финальную доработку Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Договор о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России практически готов, документ проходит финальную доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении [ЛНР в состав России]. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — сообщил Мирошник в беседе с РИА «Новости».

27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.

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Договор о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России практически готов, документ проходит финальную доработку. Об этом рассказал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении [ЛНР в состав России]. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — сообщил Мирошник в беседе с РИА «Новости». 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса ЗА отдали 87,05% человек и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Ранее глава ЛНР Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом включить регион в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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