На трассе М-5 в Челябинской области построили три новых моста

Пешеходные переходы появились в двух районах области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области возвели три надземных пешеходных перехода. Как сообщили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал»), объекты появились около села Травники, поселка Тимирязевский в Чебаркульском районе и вблизи села Кунашак.

«В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения и устранению мест концентрации ДТП продолжаем строительство надземных пешеходных переходов. Три новые модульные конструкции установили на трассе М-5 „Урал“», — сообщил упрдор «Южный Урал» в telegram-канале.

В ведомстве добавили, что сооружения относятся к категории быстровозводимых. Сборка занимает несколько часов, поскольку объекты состоят из небольшого количества деталей. Конструкции соответствуют всем требованиям безопасности. В переходах установили освещение. Подходы к новым объектам также благоустроили.

В упрдор «Южный Урал» назвали несколько задач, призванных решить с возведением новых конструкций. Среди них разведение пешеходных и транспортных потоки на разные уровни, увеличение пропускной способности автодороги, повышение безопасности для жителей ближайших населенных пунктов и садовых товариществ.

Установка трех переходов продолжила программу их монтажа. На данный момент на федеральных автодорогах региона установлен 21 надземный модульный пешеходный переход.