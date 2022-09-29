Мишустин запретил списывать пособия по инвалидности за долги

В России запретят списывать пособия недееспособных инвалидов за долги. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним», — приводит слова Мишустина официальный сайт правительства. Он отметил, что точно такие же меры поддержки распространятся и на признанных недееспособными взрослых инвалидов.
Ранее премьер-министр предложил ввести новое универсальное пособие для поддержки семей, передавал «Царьград». Минтруд назвал размер универсального пособия нуждающимся семьям, дополняет «Национальная служба новостей».
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В России запретят списывать пособия недееспособных инвалидов за долги. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним», — приводит слова Мишустина официальный сайт правительства. Он отметил, что точно такие же меры поддержки распространятся и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Ранее премьер-министр предложил ввести новое универсальное пособие для поддержки семей, передавал «Царьград». Минтруд назвал размер универсального пособия нуждающимся семьям, дополняет «Национальная служба новостей».