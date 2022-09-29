Прокуратура ищет виновника прорыва трубы под мостом в Екатеринбурге

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга выясняет причины прорыва трубы на перекрестке улиц Щербакова и Самолетная. В результате аварии, которая произошла вечером 29 сентября, была затоплена дорога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По предварительной информации, вечером 29 сентября 2022 года произошло повреждение водовода с истечением воды на проезжую часть автомобильной дороги по улице Щербакова, что повлекло отключение водоснабжения в ТЦ „Глобус“, аквапарке „Лимпопо“ и физкультурно-оздоровительном комплексе „Айс“», — заявила городская прокуратура. Сейчас истекшая на проезжую часть вода откачана.
Также ЕМУП «Водоканал» устраняет причину аварии, ведутся земляные работы. «В период устранения причины аварии административные здания переведены на резервную линию холодного водоснабжения, в жилых домах водоснабжение не прерывалось, пострадавших нет», — рассказали представители ведомства.
Вечером 29 сентября в Екатеринбурге затопило участок на пересечении Щербакова-Самолетная. Уровень воды был настолько высоким, что водители отказывались ехать по дороге, чтобы не затопить автомобили.
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