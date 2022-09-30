Вадим Самойлов приехал в Елань и дал концерт мобилизованным. Фото, видео

30 сентября 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов выступил в воинской части в Елани Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинской части в Елани и выступил перед мобилизованными. Артист поделился видео в своем telegram-канале. «Братцы, сейчас покажу настоящую гримерку, не лакшери, а настоящую, пошли! Вот кто в таких не сидел, то артистом не называется. Понятно?», — сказал Самойлов. Затем певец, снимая мобилизованных мужчин, назвал их организованными. «Елань. Организованные мужики!». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Фото: telegram-канал Вадима Самойлова Фото: telegram-канал Вадима Самойлова Фото: telegram-канал Вадима Самойлова Фото: telegram-канал Вадима Самойлова Фото: telegram-канал Вадима Самойлова

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинской части в Елани и выступил перед мобилизованными. Артист поделился видео в своем telegram-канале. «Братцы, сейчас покажу настоящую гримерку, не лакшери, а настоящую, пошли! Вот кто в таких не сидел, то артистом не называется. Понятно?», — сказал Самойлов. Затем певец, снимая мобилизованных мужчин, назвал их организованными. «Елань. Организованные мужики!». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).