Вадим Самойлов приехал в Елань и дал концерт мобилизованным. Фото, видео

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Вадим Самойлов в Асбесте. Свердловская область, рок-музыкант, рок, самойлов вадим, рок-музыка
Вадим Самойлов выступил в воинской части в Елани Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинской части в Елани и выступил перед мобилизованными. Артист поделился видео в своем telegram-канале.

«Братцы, сейчас покажу настоящую гримерку, не лакшери, а настоящую, пошли! Вот кто в таких не сидел, то артистом не называется. Понятно?», — сказал Самойлов.

Затем певец, снимая мобилизованных мужчин, назвал их организованными. «Елань. Организованные мужики!».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинской части в Елани и выступил перед мобилизованными. Артист поделился видео в своем telegram-канале. «Братцы, сейчас покажу настоящую гримерку, не лакшери, а настоящую, пошли! Вот кто в таких не сидел, то артистом не называется. Понятно?», — сказал Самойлов. Затем певец, снимая мобилизованных мужчин, назвал их организованными. «Елань. Организованные мужики!». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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