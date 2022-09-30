Свердловский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в воинской части в Елани и выступил перед мобилизованными. Артист поделился видео в своем telegram-канале. «Братцы, сейчас покажу настоящую гримерку, не лакшери, а настоящую, пошли! Вот кто в таких не сидел, то артистом не называется. Понятно?», — сказал Самойлов. Затем певец, снимая мобилизованных мужчин, назвал их организованными. «Елань. Организованные мужики!». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).