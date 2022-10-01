01 октября 2022

Екатеринбуржец на иномарке попал в ДТП, проехав на красный

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В Екатеринбурге столкнулись две иномарки из-за того, что одна из машин пролетела светофор на красный Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина на Hyundai Solaris выехал на круговой перекресток на красный и врезался в Volkswagen Polo. Об этом рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo. С различными травмами она доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ночью 2 октября на перекрестке с круговым движением на улице Серафимы Дерябиной. «Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора», — отметили в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника. Пешеход переходил дорогу на красный свет.

Hyundai Solaris выехал на перекресток на красный
Фото:
ДТП произошло на круговом движении на улице Серафимы Дерябиной
Фото:
В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo
Фото:
Авария произошла примерно в 2 часа ночи 2 октября
Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга мужчина на Hyundai Solaris выехал на круговой перекресток на красный и врезался в Volkswagen Polo. Об этом рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo. С различными травмами она доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 2 октября на перекрестке с круговым движением на улице Серафимы Дерябиной. «Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора», — отметили в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника. Пешеход переходил дорогу на красный свет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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