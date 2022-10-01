Екатеринбуржец на иномарке попал в ДТП, проехав на красный

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина на Hyundai Solaris выехал на круговой перекресток на красный и врезался в Volkswagen Polo. Об этом рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo. С различными травмами она доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла ночью 2 октября на перекрестке с круговым движением на улице Серафимы Дерябиной. «Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора», — отметили в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника. Пешеход переходил дорогу на красный свет.
Hyundai Solaris выехал на перекресток на красный
Фото: читатель Е1
ДТП произошло на круговом движении на улице Серафимы Дерябиной
Фото: читатель Е1
В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo
В Академическом районе Екатеринбурга мужчина на Hyundai Solaris выехал на круговой перекресток на красный и врезался в Volkswagen Polo. Об этом рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Volkswagen Polo. С различными травмами она доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 2 октября на перекрестке с круговым движением на улице Серафимы Дерябиной. «Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофора», — отметили в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что на перекрестке улиц Свердлова — Братьев Быковых в Екатеринбурге каршеринговый автомобиль сбил инвалида-колясочника. Пешеход переходил дорогу на красный свет.