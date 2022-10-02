При обстреле ВСУ белгородского села погибла женщина При обстреле ВСУ белгородского села ВСУ погибла женщина 03 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 + Местные власти уточняют количество пострадавших от обстрела ВСУ Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информация об остальных пострадавших уточняется. «ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Белгородской области из-за детонации боеприпаса пострадали 14 человек. По словам Гладкова, взрыв произошел из-за человеческого фактора. Белгородская область подвергается регулярным ударам со стороны Украины. Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Белгородский губернатор объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Школы региона в приграничной зоне были переведены на дистанционное обучение. В Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информация об остальных пострадавших уточняется. «ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Белгородской области из-за детонации боеприпаса пострадали 14 человек. По словам Гладкова, взрыв произошел из-за человеческого фактора. Белгородская область подвергается регулярным ударам со стороны Украины. Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Белгородский губернатор объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Школы региона в приграничной зоне были переведены на дистанционное обучение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям