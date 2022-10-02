02 октября 2022

При обстреле ВСУ белгородского села погибла женщина

При обстреле ВСУ белгородского села ВСУ погибла женщина
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Пострадавшие от обстрелов ВСУ частные домовладения. Мелитопольский район, ДНР, последствия, разрушения, обстрел, прилёты
Местные власти уточняют количество пострадавших от обстрела ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информация об остальных пострадавших уточняется.

«ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее в Белгородской области из-за детонации боеприпаса пострадали 14 человек. По словам Гладкова, взрыв произошел из-за человеческого фактора.

Белгородская область подвергается регулярным ударам со стороны Украины. Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Белгородский губернатор объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Школы региона в приграничной зоне были переведены на дистанционное обучение.

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В Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информация об остальных пострадавших уточняется. «ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина, 48 лет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в Белгородской области из-за детонации боеприпаса пострадали 14 человек. По словам Гладкова, взрыв произошел из-за человеческого фактора. Белгородская область подвергается регулярным ударам со стороны Украины. Ранее при обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб человек. Белгородский губернатор объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Школы региона в приграничной зоне были переведены на дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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