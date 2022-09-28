На бомбе подорвались 14 человек в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он в telegram-канале.