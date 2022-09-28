В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек

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Учения резервистов. Тюмень , взрыв, бомба
На бомбе подорвались 14 человек в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он в telegram-канале.

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В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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