В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек

28 сентября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

На бомбе подорвались 14 человек в Белгородской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он в telegram-канале.

В Белгородской области на бомбе подорвались 14 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он в telegram-канале.