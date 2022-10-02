Новые группы мобилизованных отправились из двух челябинских районов. Фото

03 октября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Мобилизованные отправились на прохождение боевого слаживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Новая группа мобилизованных граждан 3 октября отправилась из Агаповского и Кизильского районов Челябинской области для прохождения боевого слаживания. Мужчинам перед отправкой прочитали молитву. «Очередная партия мобилизованных жителей Агаповского и Кизильского районов отправилась на защиту родины. Их провожали с молитвой, слезами и аплодисментами», — пишет издание «Звезда». Первая группа мобилизованных из двух районов отправилась 28 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в Екатеринбург уехало 22 человека. Частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать критериям отбора. В случае нарушения отбора гражданин вправе обратиться за помощью. Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте» Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте» Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте»

Новая группа мобилизованных граждан 3 октября отправилась из Агаповского и Кизильского районов Челябинской области для прохождения боевого слаживания. Мужчинам перед отправкой прочитали молитву. «Очередная партия мобилизованных жителей Агаповского и Кизильского районов отправилась на защиту родины. Их провожали с молитвой, слезами и аплодисментами», — пишет издание «Звезда». Первая группа мобилизованных из двух районов отправилась 28 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в Екатеринбург уехало 22 человека. Частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать критериям отбора. В случае нарушения отбора гражданин вправе обратиться за помощью.