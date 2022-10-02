02 октября 2022

Новые группы мобилизованных отправились из двух челябинских районов. Фото

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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, призывная кампания
Мобилизованные отправились на прохождение боевого слаживания Фото:
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Мобилизация в России

Новая группа мобилизованных граждан 3 октября отправилась из Агаповского и Кизильского районов Челябинской области для прохождения боевого слаживания. Мужчинам перед отправкой прочитали молитву.

«Очередная партия мобилизованных жителей Агаповского и Кизильского районов отправилась на защиту родины. Их провожали с молитвой, слезами и аплодисментами», — пишет издание «Звезда».

Первая группа мобилизованных из двух районов отправилась 28 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в Екатеринбург уехало 22 человека.

Частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать критериям отбора. В случае нарушения отбора гражданин вправе обратиться за помощью.

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Новая группа мобилизованных граждан 3 октября отправилась из Агаповского и Кизильского районов Челябинской области для прохождения боевого слаживания. Мужчинам перед отправкой прочитали молитву. «Очередная партия мобилизованных жителей Агаповского и Кизильского районов отправилась на защиту родины. Их провожали с молитвой, слезами и аплодисментами», — пишет издание «Звезда». Первая группа мобилизованных из двух районов отправилась 28 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в Екатеринбург уехало 22 человека. Частичная мобилизация, начавшаяся 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать критериям отбора. В случае нарушения отбора гражданин вправе обратиться за помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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