Челябинская область возглавила топ регионов по доступности ипотеки

Из 84 регионов Челябинская область на 11-м месте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Челябинская область заняла 11-е место среди регионов РФ по доступности жилья в ипотеку. Размер кредита при этом был рассчитан на двухкомнатную квартиру, площадь которой составляет 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%.

«В основу положены данные Центробанка и Росстата. Из 84 регионов Челябинская область занимает 11-е место», — сообщили эксперты «РИА Рейтинг».

В рейтинге были учтены стоимость недвижимости в Челябинской области, средние зарплаты, численность и состав семьи. Согласно исследованию, 2021 году взять в ипотеку двухкомнатное жилье могли 45,5% семей Челябинской области. В 2020 году доступность ипотечного кредитования для них составляла 40%.

Выгода по ипотеке, которую челябинцы взяли в 2020 году, в сравнении с текущими ценами на недвижимость составила 822 тысячи рублей. Риелторы сообщили: переплата по ипотеке в Челябинске за два года оказалась меньше роста цен за тот же период.