Предприятие из Свердловской области получило премию за качество

Уральский электрохимический комбинат из Новоуральска (Свердловская область) стал одним из 11 лауреатов премии качества от Правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Одним из лауреатов премии Правительства в области качества 2021 года стал — АО „Уральский электрохимический комбинат“ (Новоуральск, Свердловская область). Эта организация является примером внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.
Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что это рекордное количество заявок.
Премии в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям, достигших значительных результатов в области качества продукции, услуг и обеспечения их безопасности. Отмечается, что в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Является основным предприятием уральского атомного кластера.
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Уральский электрохимический комбинат из Новоуральска (Свердловская область) стал одним из 11 лауреатов премии качества от Правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. «Одним из лауреатов премии Правительства в области качества 2021 года стал — АО „Уральский электрохимический комбинат“ (Новоуральск, Свердловская область). Эта организация является примером внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ. Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что это рекордное количество заявок. Премии в области качества присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям, достигших значительных результатов в области качества продукции, услуг и обеспечения их безопасности. Отмечается, что в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Является основным предприятием уральского атомного кластера.