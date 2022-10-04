Свердловские общественники спасли ошибочно мобилизованного студента-очника

05 октября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Демобилизованного студента из учебного центра заберут его родственники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) под мобилизацию попал студент очной формы обучения регионального техникума. Однако права молодого человека защитили представители Народного фронта Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал координатор по экспертно-проектной работе общественной организации Игорь Русинов. «Недавно к нам обратилась женщина из Камышлов по вопросу мобилизации ее племянника. Молодой человек является студентом очной формы обучения. По данному вопросу мы уже связались с представителями муниципалитета, военного комиссариата, подсказали женщине, какие необходимо собрать документы и предоставить их в военкомат», — рассказали в организации. По словам студент, в военкомате не стали смотреть справку из учебного учреждения и отправили молодого человека в Елань. «Уже сегодня парень сдает форму в учебном центре. Из Елани его заберут родственники», — заявили общественники. Ранее студент Уральского государственного экономического университета получил повестку о мобилизации, однако в военкомате его слушать не стали и хотели отправить в учебный центр. Народному фронту Свердловской области удалось вернуть парня домой. В рамках частичной мобилизации, о которой стало известно 21 сентября, студенты очной и очно-заочной формы получают бронь.

В Камышлове (Свердловская область) под мобилизацию попал студент очной формы обучения регионального техникума. Однако права молодого человека защитили представители Народного фронта Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал координатор по экспертно-проектной работе общественной организации Игорь Русинов. «Недавно к нам обратилась женщина из Камышлов по вопросу мобилизации ее племянника. Молодой человек является студентом очной формы обучения. По данному вопросу мы уже связались с представителями муниципалитета, военного комиссариата, подсказали женщине, какие необходимо собрать документы и предоставить их в военкомат», — рассказали в организации. По словам студент, в военкомате не стали смотреть справку из учебного учреждения и отправили молодого человека в Елань. «Уже сегодня парень сдает форму в учебном центре. Из Елани его заберут родственники», — заявили общественники. Ранее студент Уральского государственного экономического университета получил повестку о мобилизации, однако в военкомате его слушать не стали и хотели отправить в учебный центр. Народному фронту Свердловской области удалось вернуть парня домой. В рамках частичной мобилизации, о которой стало известно 21 сентября, студенты очной и очно-заочной формы получают бронь.