Свердловчане обратились к мобилизованным мужчинам. Видео

06 октября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Свердловчане поддержали мобилизованных мужчин (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Сысерти (Свердловская область) записали видеоролик, в котором выразили поддержку мобилизованным мужчинам. Видео опубликовало сообщество «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу пожелать, чтобы все вернулись к своим родным: к мамам, женам и детям. Мы за них переживаем и их поддерживаем», — сказала женщина из видео. Другая женщина сказала, что ждет от мобилизованных скорейшей победы. «Как можно быстрее, чтобы это закончилось! Скорейшей победы!», — сказала женщина. Другой мужчина присоединился к словам женщины. «[Желаю] чтобы победа была за нами! Успехов, удачи и здоровья!», — добавил мужчина. «Самое главное — верить в себя и себе», — резюмировала девушка. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.

Жители Сысерти (Свердловская область) записали видеоролик, в котором выразили поддержку мобилизованным мужчинам. Видео опубликовало сообщество «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу пожелать, чтобы все вернулись к своим родным: к мамам, женам и детям. Мы за них переживаем и их поддерживаем», — сказала женщина из видео. Другая женщина сказала, что ждет от мобилизованных скорейшей победы. «Как можно быстрее, чтобы это закончилось! Скорейшей победы!», — сказала женщина. Другой мужчина присоединился к словам женщины. «[Желаю] чтобы победа была за нами! Успехов, удачи и здоровья!», — добавил мужчина. «Самое главное — верить в себя и себе», — резюмировала девушка. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.