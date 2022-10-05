Жители Сысерти (Свердловская область) записали видеоролик, в котором выразили поддержку мобилизованным мужчинам. Видео опубликовало сообщество «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу пожелать, чтобы все вернулись к своим родным: к мамам, женам и детям. Мы за них переживаем и их поддерживаем», — сказала женщина из видео.
Другая женщина сказала, что ждет от мобилизованных скорейшей победы. «Как можно быстрее, чтобы это закончилось! Скорейшей победы!», — сказала женщина. Другой мужчина присоединился к словам женщины. «[Желаю] чтобы победа была за нами! Успехов, удачи и здоровья!», — добавил мужчина. «Самое главное — верить в себя и себе», — резюмировала девушка.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo