05 октября 2022

Свердловчане обратились к мобилизованным мужчинам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург
Свердловчане поддержали мобилизованных мужчин (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители Сысерти (Свердловская область) записали видеоролик, в котором выразили поддержку мобилизованным мужчинам. Видео опубликовало сообщество «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу пожелать, чтобы все вернулись к своим родным: к мамам, женам и детям. Мы за них переживаем и их поддерживаем», — сказала женщина из видео.

Другая женщина сказала, что ждет от мобилизованных скорейшей победы. «Как можно быстрее, чтобы это закончилось! Скорейшей победы!», — сказала женщина. Другой мужчина присоединился к словам женщины. «[Желаю] чтобы победа была за нами! Успехов, удачи и здоровья!», — добавил мужчина. «Самое главное — верить в себя и себе», — резюмировала девушка.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Жители Сысерти (Свердловская область) записали видеоролик, в котором выразили поддержку мобилизованным мужчинам. Видео опубликовало сообщество «Подслушано Сысерть» в соцсети «ВКонтакте». «Хочу пожелать, чтобы все вернулись к своим родным: к мамам, женам и детям. Мы за них переживаем и их поддерживаем», — сказала женщина из видео. Другая женщина сказала, что ждет от мобилизованных скорейшей победы. «Как можно быстрее, чтобы это закончилось! Скорейшей победы!», — сказала женщина. Другой мужчина присоединился к словам женщины. «[Желаю] чтобы победа была за нами! Успехов, удачи и здоровья!», — добавил мужчина. «Самое главное — верить в себя и себе», — резюмировала девушка. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...