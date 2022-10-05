Пермякам дадут попробовать «мертвую воду» на экскурсии по северу края

Пермяков приглашают на экскурсию по Усолью, Соликамску, Чердыни и Ныробу

06 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Именно в Ныробе расположена яма, где содержался боярин Михаил Романов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков приглашают в необычный тур по древнейшим городам Урала — Усолью, Соликамску, Чердыни и Ныробу. Организаторы обещают рассказать, почему пермяков звали «соленые и уши» и открыть тайны родника с «мертвой» водой. Информация об этом появилась в афише мероприятия в соцсети «Вконтакте». «Путешествие в Ныроб, самый северный населенный пункт Пермского края — это переплетение историй, легенд и судеб. В программе: остановка у родника с „мертвой“ водой, посещение Никольского святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов», — сказано в анонсе поездки. Мертвая вода полезна для здоровья, лечит тело, возвращает ему молодость, придает коже сияние. Пить ее часто не рекомендуется. Но это лишь небольшая часть тура. Гости посетят Людмилинскую соляную скважину в Соликамске, отправятся в музей-заповедник «Сользавод». Там экскурсовод покажет технологическую цепочку выварки знаменитой «соли-премянки» и расскажет, откуда пошла известная поговорка «Пермяк — соленые уши». Также в программе посещение Палат Строгановых, усадьбы Голицыных, Троицкого собора, Богоявленской церкви и многих других мест. Тур рассчитан на 2 дня — с 15 по 16 октября. Ранее URA.RU сообщало, что туроператор «Валида» запускает туры по Чердынскому округу. Организаторы обещат гостям уровень сервиса, близкий к европейскому.

Пермяков приглашают в необычный тур по древнейшим городам Урала — Усолью, Соликамску, Чердыни и Ныробу. Организаторы обещают рассказать, почему пермяков звали «соленые и уши» и открыть тайны родника с «мертвой» водой. Информация об этом появилась в афише мероприятия в соцсети «Вконтакте». «Путешествие в Ныроб, самый северный населенный пункт Пермского края — это переплетение историй, легенд и судеб. В программе: остановка у родника с „мертвой“ водой, посещение Никольского святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов», — сказано в анонсе поездки. Мертвая вода полезна для здоровья, лечит тело, возвращает ему молодость, придает коже сияние. Пить ее часто не рекомендуется. Но это лишь небольшая часть тура. Гости посетят Людмилинскую соляную скважину в Соликамске, отправятся в музей-заповедник «Сользавод». Там экскурсовод покажет технологическую цепочку выварки знаменитой «соли-премянки» и расскажет, откуда пошла известная поговорка «Пермяк — соленые уши». Также в программе посещение Палат Строгановых, усадьбы Голицыных, Троицкого собора, Богоявленской церкви и многих других мест. Тур рассчитан на 2 дня — с 15 по 16 октября. Ранее URA.RU сообщало, что туроператор «Валида» запускает туры по Чердынскому округу. Организаторы обещат гостям уровень сервиса, близкий к европейскому.