Пермские ЗАГСы вне очереди поженили сотни мобилизованных

07 октября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Бракосочетание для мобилизованных проводится по ускоренной процедуре Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ЗАГСах Перми с 21 сентября по 3 октября было зарегистрировано более 1,5 тысяч браков. Из них почти треть оформили по ускоренной процедуре, связанной с частичной мобилизацией. «В Перми с 21 сентября по 3 октября было зарегистрировано 1616 браков, из них 449 — по ускоренной процедуре в связи с частичной мобилизацией. В прошлом году в те же даты было зарегистрировано в 2,5 раза меньше союзов», — сообщает РБК со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края. По данным издания, статистика по бракам в летние месяцы практически не отличалась от прошлогодней. В июле 2021 и 2022 года расписались по 2,3 тысячи пар, в августе — по 2,1 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ЗАГСы стали женить мобилизованных в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие отправку на СВО. Президент России Владимир Путин объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь, речь идет о тех, кто служил в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников частичная мобилизация не затронет.

В ЗАГСах Перми с 21 сентября по 3 октября было зарегистрировано более 1,5 тысяч браков. Из них почти треть оформили по ускоренной процедуре, связанной с частичной мобилизацией. «В Перми с 21 сентября по 3 октября было зарегистрировано 1616 браков, из них 449 — по ускоренной процедуре в связи с частичной мобилизацией. В прошлом году в те же даты было зарегистрировано в 2,5 раза меньше союзов», — сообщает РБК со ссылкой на комитет ЗАГС Пермского края. По данным издания, статистика по бракам в летние месяцы практически не отличалась от прошлогодней. В июле 2021 и 2022 года расписались по 2,3 тысячи пар, в августе — по 2,1 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ЗАГСы стали женить мобилизованных в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие отправку на СВО. Президент России Владимир Путин объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь, речь идет о тех, кто служил в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников частичная мобилизация не затронет.