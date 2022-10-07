07 октября 2022

Энергетик из Перми получил награду от президента РФ

Владимир Путин присвоил почетное звание начальнику службы релейной защиты и автоматики ООО «Лукойл-энергосети»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Указ был подписан 7 октября 2022 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин удостоил почетного звания «Почетный энергетик Российской Федерации» начальника службы релейной защиты и автоматики ООО «Лукойл-энергосети». Об этом говорится в указе президента от 07 октября 2022 г.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“ начальнику службы релейной защиты и автоматики ООО „Лукойл-энергосети“ Колупаеву Михаилу Васильевичу», — говорится в указе. Звание Колупаеву присвоили за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел 7 октября. Также наград и почетных званий были удостоены врачи из Челябинска и Екатеринбурга.

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Президент РФ Владимир Путин удостоил почетного звания «Почетный энергетик Российской Федерации» начальника службы релейной защиты и автоматики ООО «Лукойл-энергосети». Об этом говорится в указе президента от 07 октября 2022 г. «Присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик Российской Федерации“ начальнику службы релейной защиты и автоматики ООО „Лукойл-энергосети“ Колупаеву Михаилу Васильевичу», — говорится в указе. Звание Колупаеву присвоили за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел 7 октября. Также наград и почетных званий были удостоены врачи из Челябинска и Екатеринбурга.
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