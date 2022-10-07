Четыре челябинских врача получили награды Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, стетоскоп, фельшерско-акушерский пункт, фонендоскоп
Врачи двух челябинских больниц получили почетные звания Фото:

Четыре челябинских врача были удостоены почетного звания «Заслуженный врач России». Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

«Врачу ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Владимиру Залавину и заведующей отделением Валерии Тюльгановой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской федерации». Такого же звания удостоены замначальника госпиталя по медицинской части Ольга Сидоренко и завотделением Илья Скрипниченко ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в указе президента РФ Владимира Путина от 7 октября № 713 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Ранее сразу четыре челябинца были удостоены высоких наград главы государства. В мае Путин присвоил почетные звания заслуженных энергетика, врача и работников транспорта РФ.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Четыре челябинских врача были удостоены почетного звания «Заслуженный врач России». Об этом говорится на официальном портале правовой информации. «Врачу ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Владимиру Залавину и заведующей отделением Валерии Тюльгановой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской федерации». Такого же звания удостоены замначальника госпиталя по медицинской части Ольга Сидоренко и завотделением Илья Скрипниченко ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в указе президента РФ Владимира Путина от 7 октября № 713 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Ранее сразу четыре челябинца были удостоены высоких наград главы государства. В мае Путин присвоил почетные звания заслуженных энергетика, врача и работников транспорта РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...