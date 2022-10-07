Четыре челябинских врача получили награды Путина

Врачи двух челябинских больниц получили почетные звания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре челябинских врача были удостоены почетного звания «Заслуженный врач России». Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

«Врачу ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Владимиру Залавину и заведующей отделением Валерии Тюльгановой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской федерации». Такого же звания удостоены замначальника госпиталя по медицинской части Ольга Сидоренко и завотделением Илья Скрипниченко ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», — сказано в указе президента РФ Владимира Путина от 7 октября № 713 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Ранее сразу четыре челябинца были удостоены высоких наград главы государства. В мае Путин присвоил почетные звания заслуженных энергетика, врача и работников транспорта РФ.