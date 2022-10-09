Под Магнитогорском Челябинской области на водоеме остались жить три белых лебедя, у одного из которых повреждено крыло. Местные жители в соцсетях попросили помочь птицам, которые могут погибнуть.
«На водоеме у деревни Кирса плавают три лебедя. У одного взрослого лебедя нет крыла. Очень не хочется, чтоб при наступлении зимы погибла целая семья!», — рассказала в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» Мария Х.
Автор публикации уточнила, что в данный момент лебедей подкармливают рыбаки, но она переживает, что будет с ними после становления льда. Она спросила участников сообщества, куда можно обратиться, чтобы помочь птицам.
В комментариях ей посоветовали сразу несколько центров и отдельных орнитологов, которые уже помогали в аналогичных ситуациях. В свою очередь местные жители рассказали, что летом у этой пары лебедей вывелись 12 птенцов, 11 из которых улетели в теплые края. Они предположили, что лебедь-самка потеряла часть крыла, когда защищала потомство от хищника, а самец и подросший птенец остались с ней на зимовку.
Минувшим летом в Чебаркульском районе двое мужчин погибли, спасая лебедей, попавших в рыболовные сети. Первый мужчина запутался сам в сетях, а второй отправился его вытаскивать.
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