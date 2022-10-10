В Екатеринбурге подросток по трубе взобрался на 17 этаж. Видео

11 октября 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Мальчик залез на крышу дома по трубе, за ним следил весь двор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подросток без страховки залез по трубе на 17-й этаж дома в Академическом районе Екатеринбурга. В это время на него смотрел весь двор, рассказывают очевидцы в соцсетях. «На днях подросток поднялся без страховки по трубе на 17-й этаж. На это смотрел весь двор и с ужасом ждал развязки. Парню все же удалось благополучно подняться на крышу. Вот такие опасные игры сейчас у детей», — рассказала местная жительница. К посту она прикрепила видео, на котором видно, как подросток с остановками взбирается по трубе наверх. В комментариях пользователи предполагают, что он лез не по водосточной трубе, а по газовой, более надежной. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу мальчик перебегал дорогу перед проезжающими машинами ради эффектных видео. Жители города осудили его поведение.

Подросток без страховки залез по трубе на 17-й этаж дома в Академическом районе Екатеринбурга. В это время на него смотрел весь двор, рассказывают очевидцы в соцсетях. «На днях подросток поднялся без страховки по трубе на 17-й этаж. На это смотрел весь двор и с ужасом ждал развязки. Парню все же удалось благополучно подняться на крышу. Вот такие опасные игры сейчас у детей», — рассказала местная жительница. К посту она прикрепила видео, на котором видно, как подросток с остановками взбирается по трубе наверх. В комментариях пользователи предполагают, что он лез не по водосточной трубе, а по газовой, более надежной. Ранее URA.RU сообщало, что в Сухом Логу мальчик перебегал дорогу перед проезжающими машинами ради эффектных видео. Жители города осудили его поведение.